Preiskava zastala, premier Robert Golob zahteval vpogled v spis

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), kot smo že pisali, preiskuje morebitne politične pritiske in vmešavanje premierja Roberta Goloba v delo policije. To mu očita nekdanja notranja ministrica, zdaj svetovalka v uradu predsednice države, Tatjana Bobnar, ki je Goloba zaradi tega prijavila KPK in tožilstvu.

A očitno bo preiskava protikorupcijske komisije za nekaj časa zastala, saj so jo morali zaradi zahteve predsednika vlade po vpogledu v spis o tej zadevi začasno zaustaviti. To so storili po pridobitvi mnenj tožilstva, ki prav tako preiskuje isto zadevo, saj bi lahko z vpogledom v spis KPK Golob pridobil podatke tudi o preiskavi, ki jo vodi tožilstvo.

V KPK tega, kdaj se bo končala njihova preiskava, že doslej niso želeli napovedovati. So pa po slabem letu od prijave uspeli končati predhodni preizkus, v katerem so že ugotovili, da sum kršitve integritete obstaja. Povejmo, da je zaključeni predhodni preizkus primerljiv s policijsko kazensko ovadbo, ki jo policija posreduje tožilstvu, to pa uvede preiskavo.

Tako predsednica republike Nataša Pirc Musar kot predsednik KPK Robert Šumi sta javno že ocenila, da bi moral Golob, če bo KPK potrdil kršitev integritete, odstopiti. Zaključek postopka na KPK se bo tako premaknil.

Tožilstvo molči

Tožilstvo informacij o zadevi ne daje, je pa preiskavo očitno začelo. To kaže odgovor na naša vprašanja specializiranemu državnemu tožilstvu, na katerem smo preverjali neuradne informacije, da so v letu dni od prijave v tej zadevi zamenjali tožilko, ki ji je bil sprva dodeljen primer, saj da za preiskavo ni kazala pretiranega zanimanja.

Po neuradnih informacijah naj bi se s prijavo in Robertom Golobom zdaj ukvarjala tožilka Blanka Žgajnar, ki je v preteklosti vodila več težkih primerov in odmevnih procesov na sodiščih, vendar tega na tožilstvu niso želeli komentirati. »V zvezi z vašim vprašanjem vas obveščamo, da je zadeva, o kateri povprašujete v fazi predkazenskega postopka, zato vam zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov več informacij ne moremo posredovati,« so nam odgovorili s specializiranega državnega tožilstva.

Ker je predsednik vlade, ki vseskozi trdi, da očitki Tatjane Bobnar ne držijo, zdaj zahteval vpogled v spis, na temelju katerega bi lažje zasnoval svojo obrambo, je preiskava na KPK, ki je medtem pridobivala dodatno gradivo in dokaze ter zaslišala priče, pogovorila pa naj bi se tudi z obema obravnavanima osebama, Tatjano Bobnar in Robertom Golobom, zaustavljena. Mogoče je torej špekulirati, da do evropskih volitev ne bo končana.

Policija že z nekaterimi ministri

Robert Golob po naših informacijah še ni opravil pogovora s policijo, so ga pa nekateri njegovih sedanji oziroma nekdanji ministri.

Nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar je ob izjavah o konkretnih vmešavanjih omenjala tudi vplivno generalno sekretarko Gibanja Svoboda Vesno Vuković. FOTO: Blaž Samec

Tako na primer s, pri kateri so se nekateri ministri pred več kot letom dni pogovarjali tudi o tem, da obstaja »lista za odstrel«, ki naj bi jo zasnovala vplivna generalna sekretarka Gibanja Svobodain državni sekretar. Z odstranitvijo ljudi na seznamu naj bi se v vladi in koaliciji okrepil njun vpliv.

Na seznamu, o katerem so govorili v krogu, v katerem so se ministri zbrali pri zdaj že nekdanji ministrici za javno upravo, je bilo več ministrskih imen: Tatjana Bobnar, Sanja Ajanović Hovnik, Danijel Bešič Loredan, Matej Arčon in Bojan Kumer.

Kumer je za Delo potrdil daljši pogovor s policisti. Kriminalistični obisk se je zgodil na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki ga vodi. Na pogovoru, v katerem so tudi Kumra spraševali o dogajanju in vsebini pogovora »ministrov za odstrel«, je bila prisotna tudi vodja njegovega kabineta Kristina Sever. Zdaj ministri, s katerimi je policija opravila pogovor, pravijo, da so bile to le »prijateljske kave«.

Pretirane želje, da bi Robert Golob pojasnjeval svojo plat zadeve, doslej premier ni izkazal. Ni se na primer odzval na vabilo predsednika komisije za nadzor obveščevalnih služb Janeza Žaklja (NSi), naj članom komisije pojasni nekatere očitke, ki se pojavljajo v zvezi z njegovim domnevnim vmešavanjem v konkretne policijske postopke.

Poslanec Gibanja Svoboda Miha Lamut, ki vodi parlamentarno preiskovalno komisijo o vmešavanju politike v delo policije, pa ga na zaslišanju tudi še ni imel. Je pa s svojim ravnanjem že vzbudil vrsto dvomov v svojo nepristranskost in željo po resnični preiskavi zadeve.