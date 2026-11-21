Za vlado Janeza Janše in koalicijsko aritmetiko prestop zdaj že bivše vodje poslanske skupine Resnice Katje Kokot in poslanskega kolega Aleksandra Štorka med nepovezane poslance ne prinaša čisto nobene spremembe, ker sta oba desna privrženca Janeza Janše, ocenjuje politolog dr. Igor Lukšič. Poslanci Resnice so po njegovem mnenju »skupina ljudi, ki je iz koristoljubnih namenov prišla v politiko,« zato so lahek plen političnih interesov stranke SDS. Nesoglasja v stranki, ki so se med glavnimi akterji pojavljala že dlje kot eno leto, so vrhunec dosegla ob aferi, ki je razkrila mešetarjenje z zemljiščem za pravoslavno cerkev v Kranju. Poslanka Katja Kokot, ki je po izbruhu afere sebe opisala kot »tvegan politični kapital«, je iz stranke Zorana Stevanovića izstopila, ker je slednji ...