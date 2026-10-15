Premier Janša frustriran, ker je Slovenija še vedno globoko v koheziji

Predsednik vlade Janez Janša je ob prihodu na vrh EU obžaloval, da Slovenija po razvitosti še vedno ostaja med kohezijskimi državami, ki morajo podporo za manj razvite regije črpati iz bruseljske blagajne. »Moja velika frustracija je, da smo še vedno globoko v koheziji, kljub potencialom, ki jih Slovenija ima,« je dejal.

Slovenija trdno vztraja pri obrambi sredstev za skupno kmetijsko politiko in za kohezijo. Janša na koncu pričakuje zmanjšanje večletnega proračuna v primerjavi s predlogi na mizi. »Vprašanje je samo, ali bo to sto milijard manj ali bo to 150 ali bo 200 milijard,« je dejal. Možnost, da bi do kompromisa prišli do konca leta, je ocenil na 35 odstotkov.