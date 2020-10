Premier Janša o novih ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa

Na podlagi števila vsakodnevno potrjenih novih okužb, števila hospitaliziranih oseb in tistih okuženih, ki potrebujejo zdravljenje na intenzivni negi, se je vlada odločila za sprejetje novih ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Te na novinarski konferenci ob 15. uri predstavlja premierVčeraj so v Sloveniji ob 2509 opravljenih testih potrdili 189 novookuženih, tri osebe s covidm-19 so umrle, v bolnišnicah pa se zdravi 111 ljudi (20 na enotah intenzivne nege). V zadnjem tednu so v Sloveniji potrdili skupno 1186 novih okužb, kar je 266 več od predhodnega tedna, med možnimi ukrepi vlade pa so: dodatno omejevanje druženja, omejevanje števila ljudi v lokalih in dodatno zagotavljanje zmogljivosti v bolnišnicah za bolnike s covidom-19, tudi na račun nekaterih nenujnih zdravstvenih dejavnosti.