Premier Janša: Primorska je za vedno in od vedno slovenska

Slovenci na Primorskem oz. na Goriškem, Krasu in v Slovenski Istri z zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je za vedno in od vedno slovenska, je poudaril.

Ob prazniku, ki ga sicer želi vladna koalicija znova preimenovati v praznik vrnitve Primorske k matični domovini, je Janša poudaril, da so se meje in oblasti menjavale, z njimi so prihajali tudi časi načrtnega zatiranja slovenskega jezika, kulture in narodne pripadnosti, toda tistega, kar je bilo zasidrano v ljudeh, ni bilo mogoče zatreti.

»Slovenska beseda je vztrajala v domovih in cerkvah, odpor proti raznarodovanju in fašizmu pa je dobival različne oblike, od TIGR-a do množičnega odpora proti okupatorju. Slovenci v tem delu domovine so bili vedno znova pripravljeni stopiti v bran temu, kar je bilo njihovo, čeprav so mnogi za to plačali najvišjo ceno. Ne iz sovraštva do drugega, ampak iz ljubezni do svojega,« je v poslanici, objavljeni na vladnem spletišču, zapisal Janša.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na sobotni slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici poudarila pomen miru, solidarnosti in enakosti. FOTO: Dejan Javornik

Pripadnost svojemu narodu ne pomeni zapiranja pred svetom, temveč samozavest, s katero vanj vstopamo, je dodal ob omembi pesnika Srečka Kosovela in njegovega verza iz leta 1925: »Moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno.« Primorska je skozi svojo zgodovino dokazovala prav to – da zna iz omejitev ustvarjati možnosti, iz skope zemlje rodovitnost, iz lege ob morju pot v svet in iz življenja ob meji prostor srečevanja. Danes si mora dovoliti tudi uspeh, meni Janša.

Kot je navedel, je po desetletjih vztrajanja, odpora in žrtev 15. septembra 1947 začela veljati pariška mirovna pogodba z Italijo in velik del narodovega ozemlja se je vrnil k matični domovini. Ob tem pa je dodal, da je minilo skoraj šest desetletij, preden smo vrnitev Primorske k matični domovini leta 2006 tudi kot država počastili z državnim praznikom.

»Prej se tega v dolgih 60 letih ni spomnila nobena levičarska oblast, ki jim tudi danes poimenovanje praznika ne da miru. Tako so v mandatu vlade Roberta Goloba spremenili zakon, da so preimenovali praznik, vendar tistega, kar je resnica, ne bodo nikoli mogli spremeniti. Ker JE Primorska za vedno in od vedno slovenska, gre za njeno vrnitev matici in ne za priključitev. Ne nazadnje je to zelo lepo opisal veliki tržaški Slovenec Boris Pahor,« je poudaril glede poimenovanja praznika.

Državni praznik priključitve Primorske k matični domovini, ki sicer ni dela prost dan, praznujemo na dan uveljavitve pariške mirovne pogodbe z Italijo leta 1947, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji. Ob uzakonitvi jeseni 2005 se je praznik imenoval dan vrnitve Primorske matični domovini, nato pa ga je prejšnji sklic DZ oktobra 2024 preimenoval v dan priključitve Primorske k matični domovini. V parlamentarni proceduri je zdaj predlog o vnovičnem preimenovanju v prvotno različico, čemur pa del primorske javnosti in nekaterih organizacij nasprotuje. Menijo namreč, da zaradi zgodovinskih dejstev ne moremo govoriti o vrnitvi, pač pa o priključitvi.

Poslanico je premier Janša sklenil s prepričanjem, da »kar so generacije pred nami nosile v sebi, danes nosimo mi. Ponosni na to, kar smo prejeli, in samozavestni v tem, kar bomo zapustili za seboj.«