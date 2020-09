Premier ob obletnici vzpostavitve MSNZ izpostavil pomen sodelovanja

Na Pristavi nad Stično so slovesno zaznamovali 30. obletnico sestanka akterjev vzpostavitve Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ). Premierje med nauki iz tedanjega časa izpostavil pomen sodelovanja in medsebojnega zaupanja med ljudmi različnih političnih prepričanj.Na Pristavi nad Stično so akterji vzpostavitve MSNZ Janša,inna sestanku 7. septembra 1990 sprejeli prvi tajni načrt bojne uporabe enot, ki je predvideval obrambo Slovenije v primeru agresije JLA.»Načrt, ki je bil tukaj potrjen za primer zavarovanja Slovenije ob sprejemanju prvih korakov v smeri osamosvojitve, je bil v dveh ključnih točkah praktično realiziran junija 1991, ko smo bili dejansko napadeni,« je v nagovoru spomnil Janša in povedal, da so tedaj prvič jasno opredelili JLA kot potencialnega agresorja.Razvoj da je državo v zadnjih treh desetletjih pripeljal v okolje, ko okrog nas ni sovražnikov in je Slovenija članica EU in Nata. »Zunanje okolje kljub vsem težavam še nikoli v zgodovini našega naroda ni bilo tako ugodno za naš razvoj, kot je bilo v zadnjih desetletjih,« je ocenil Janša.Predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in notranji ministerje v krajšem nagovoru izpostavil, da tisti, ki so se pred 30 leti zbrali na tem mestu, niso razmišljali o tem, kaj bodo postali pozneje.Zbrane je pozdravil tudi župan občine Ivančna Gorica, ki je izrazil upanje, da tudi takšni dogodki pripomorejo k širšemu zavedanju pomena dogodkov, ki so pripeljali do osamosvojitve. Med visokimi gosti današnje slovesnosti so bili tudi predsednik republike, predsednik DS, nekateri ministri osamosvojitvene vlade in drugi vidni predstavniki tedanje politike.