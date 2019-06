Premier odgovarja Levici: Če ne bo dovolj glasov v DZ, bo vlada pač padla

Ljubljana – Premierzanika trditve Levice, da sta bila sam ali njegova vlada popolnoma neaktivna pri odločanju o prodaji Abanke ter pri vodenju štirih projektov, s katerimi v zameno za podporo v državnem zboru sodelujejo z Levico. V sporazumu o medsebojnem sodelovanju, ki ga je vlada z njo sklenila marca, prodaje ali neprodaje Abanke ni, je večkrat poudaril Šarec, ki se mudi na zasedanju evropskega sveta v Bruslju.»Je pa res, da sem daleč od medijev tehtal opcije in pridobil pravna mnenja. Pravniki in tudi finančno ministrstvo so mi rekli, da se tako vlada kot skupščina lahko vmeša le, če bi imela uprava in nadzorni svet SDH različno stališče. Izmed vseh opcij smo izbrali tisto, ki je najbolj optimalna,« je pojasnil.Seveda tudi ni prvič, da se Levica pritožuje nad kakšno zadevo, spominja in dodaja, da so ji bili aktivnejše sodelovanje v vladi, s tem pa določene funkcije, ponujeni, a jih ni sprejela. Kako bo ohladitev odnosov vplivala na prihodnost Šarčevega vladanja, je premier ponovil, da bo brez podpore v državnem zboru pač padla.Zanikal je tudi, da se projekti, ki so jih prepustili tej stranki, izvajajo prepočasi, saj da so na zadnjem sestanku ministrstvom dali jasna navodila, da jih je treba pospešiti. Pred jutrišnjim glasovanjem o politični usodi Karla Erjavca – poslanci bodo glasovali o njegovi interpelaciji – premier ne ve, kako bodo glasovali v Levici, pričakuje, da je ne bodo podprli, saj imajo v podpisanem sporazumu določilo, da naj bi se interpelacijam izogibali.