Janša pušča svoje ministre v negotovosti

Kadrovski razrez: Janez Janša se v svoji četrti vladi odpoveduje strankarskim lojalistom, velik del bremena naj bi nosili v NSi in Demokratih.

Novi predsednik vlade Janez Janša je začel uradne pogovore o kadrovskem razrezu, neformalno pa je ta ob nekaj manjših neznankah že pripravljen. Največ neznank je pri ministrskih imenih iz največje vladne stranke SDS, ki bodo zasedli sedem ministrskih mest. Več je znanega glede imen iz trojčka okoli Nove Slovenije, ki mu je pripadlo pet ministrskih mest. Demokrati Anžeta Logarja bodo imeli tri ministre. Ena od Janševih zahtev je bila, da so vsi predsedniki koalicijskih strank v vladi. To je rešilna bilka za predsednika Demokratov Anžeta Logarja, ki ni bil izvoljen za poslanca državnega zbora, kar je hendikep pri njegovem obvladovanju poslanske skupine, se bo pa zavihtel na položaj ministra za gospodarstvo, delo in šport. Anže Logar rešuje politično kariero z vodenjem ministrstva za ...