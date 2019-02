Premier Šarec s težkim srcem sprejel Lebnov odstop

Šarec zdaj zahteva še Topolkov odhod. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Petra Gašperšiča je včeraj skupina strokovnjakov, ki se zavzema za drugačen projekt drugi tir, kazensko ovadila.



Na to se bosta Lebna in njegovega nekdanjega šefa, infrastrukturnega ministra v prejšnjem mandatu, včeraj skupina strokovnjakov, ki se zavzema za drugačen projekt drugi tir, kazensko ovadila. Na to se bosta odzvala s prijavo krive ovadbe

Tretji na odstrelu

Leben odstopil že v Cerarjevem mandatu

Ljubljana – »Gledal sem ga kot ministra, ki dela dobro. V 15 letih nismo imeli takšnega ministra. On je prvi po dolgem času, ki je začel zadeve premikati. Prvi, ki je šel na teren, prvi, ki je redno poročal o vseh aktivnosti. Zadeva, ki se že dolgo časa vrti v medijih, je zadeva preteklega mandata. Gre za maketo in zgodbo drugega tira, zato me čudi, zakaj je to na plano prišlo šele po toliko časa in zakaj vsi tisti, ki so bili tako dobro obveščeni, niso ukrepali prej,« je dejal premerNe glede na to, je odstop okoljskega ministra, s katerim sta v vseh dneh mandata dobro sodelovala,sprejel. To »izjemno težko odločitev« sta sprejela skupaj. V teh pregretih razmerah bi namreč svoje delo težko opravljal naprej. Premieru se ne zdi prav, da bi ceno nosil samo on, zato pričakuje tudi odstop direktorja direkcije za infrastrukturo. »Če se to ne zgodi, od resorne ministricepričakujem predlog o njegovi rešitvi.«Premier je še dodal, da bo z Lebnom – če policijske preiskave ne bodo pokazale njegove krivde – z veseljem sodeloval ob kakšni drugi priložnosti. Dopustil je tudi možnost, da njegovega naslednika ne bodo iskali v političnih, ampak v civilnodružbenih organizacijah.»Zadeva se mora razrešiti na politični ravni, na ravni predsednika vlade. Gre za stvar iz prejšnjega mandata, ki s sedanjim Lebnovim delom ni povezana,« je dopoldne dejal njegov strankarski šef in zunanji minister Ponujen odstop razume in spoštuje, saj bi z njim vlado in ministrstva razbremenil pritiska. Še v petek mu je Leben sicer zagotovil , da ni storil nič narobe, a situacija se je razvijala in prihajajo nova vprašanja, je še dodal Cerar.SMC se je prejšnji teden znašla pod valom obtožb, da je se je nezakonito financirala z denarjem, namenjenim drugemu tiru Leben je že tretji minister, ki je v tem mandatu ponudil odstop. Novembra je, zaradi neprimerne komunikacije z županskim kandidatom v Komnu, odšel kohezijski minister(SAB). Januarja, prav tako zaradi neprimerne komunikacije s podrejenimi, očitkov o šikaniranju in uporabi službenega vozila v zasebne namene, odšel tudi kulturni minister Dejan Prešiček (SD).Bandelli je danes na twitterju zapisal, da bi »moral predsednik vlade nehat s tem in pustit naj ministri opravljajo svoje delo. Naredil je že napako z grehi 'za nazaj' z mano, in škodo kulturnemu ministrstvu ... Mislim pa, da je Šarčev odgovor zelo jasen: verjame Miru Cerarju in ne verjame Alenki Bratušek in še manj Dejanu Židanu«.je ob odstopu ministra iz strankine kvote namreč izrazila pričakovanje, da bo predsednik vlade imel enaka merila za vse funkcionarje svoje vlade.V prejšnji vladi je Leben na okoljskem ministrstvu sprva opravljal delo državnega sekretarja. Po razkritju, da je napačno uporabljal oziroma prevedel svoj naziv Master of Science, pridobljen v Združenem kraljestvu, kot magisterij, je to mesto zapustil. Nato se je kot državni sekretar zaposlil na infrastrukturnem ministrstvu, kjer je bil zadolžen za vodenje projekta drugi tir.