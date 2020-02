Premier Marjan Šarec: Larifari, kvazi afera, fake news*

Preberite še

- »To je še vedno sedenje na dveh stolih,« je premier v odstopu in vodja LMŠocenil sklep SMC , naj njihov predsedniknadaljuje pogovore o oblikovanju vlade zPremier se sicer v Bruslju udeležuje vrha EU o prihodnjem sedemletnem proračunu. Ob prihodu na vrh je komentiral tudi aktualne notranjepolitične teme.Šarec je prepričan, da »vsako sedenje za mizo tam, zmanjšuje veselje na tej strani«. Počivalškov tvit, po katerem bi tisti, ki so državo z odstopom spravili »v ler«, morali prepustiti šofiranje avta drugim, ne razume kot njegovo odločitev za Janšo. »Bomo videli. Ni še nič dogovorjenega, kot vem,« je povedal. Očitke o vohunjenju kriminalistov za člani strank je označil za »en velik larifari, spet en fake news*, ki so ga sprožili, da bi verjetno, po mojem mnenju, tudi lahko pogledali, kako daleč je že preiskava gledein financiranja stranke SDS«.Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ( KNOVS ) je po njegovih besedah v tem mandatu že večkrat zlorabila svoja pooblastila za politične namene in ni strokovno telo, saj ga vodi opozicija. »To je čisto politično telo,« je ocenil.Očitki naj bi bili »kvazi afera, kjer se hoče vse obesiti na gospodain kabinet predsednika vlade, ki z vsem skupaj nima nič«.Žalostno je, da je predsednik kake stranke nasedel ali sam začel govoriti o tem. »To so zgolj natolcevanja, govorice. Ne moremo si dovoliti, da poslanci kar hodijo na neodvisne institucije, na policijo, in jo obtožujejo, da vohuni za politiki,« je ocenil Šarec.Tudi če policisti ustavijo sina politika, ne bi smeli delati škandalov. »Zadnjič so ustavili ministra, ki je varovana oseba. Ni niti sam vozil. So ustavili, opravili kontrolo in – kaj potem. To je normalno. Če ustavijo nekoga v pozni uri, ko je šel iz lokala, ga legitimirajo in postavijo vprašanja, kot jih vsakemu državljanu; preverjajo, ali je psihofizično sposoben za nadaljnjo vožnjo, ne moremo iskati zarot. Lepo vas prosim,« je pojasnjeval Šarec.* lažna novica