FOTO:Premier Šarec: Lenarčič bo ostal edini komisarski kandidat

Ljubljana – Bodoča predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen namerava skupino komisarjev sestaviti iz enakega števila žensk in moških izmed kandidatk in kandidatov, ki so jih oziroma jih še bodo predlagali voditelji držav ali vlad. Med doslej znanimi imeni je enajst moških in pet kandidatk oziroma šest, če upoštevamo, da Češka še izbira med dvema kandidatkama. Večina od preostalih desetih držav sedemindvajseterice bi tako morala imenovati ženske kandidatke, da bi zadostili zavezi o spolno uravnoteženi evropski komisiji bodoče predsednice evropske komisije.Pričakovati je, da bo Ursula von der Leyen države ...