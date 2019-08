Premier Šarec zagotavlja: Slovenija je varna država

Ljubljana – Če je kdo pomislil, da imamo v Sloveniji v zadnjem času preveč vaških straž, da bi se lahko počutili varne, naj se spomni, da »je vlada pripravila in ustrezno naslovila vprašanja ekstremizmov in soočanja z njimi tudi v novi resoluciji o strategiji nacionalne varnosti, ki čaka na sprejetje v državnem zboru.« Na šest konkretnih vprašanj o nedavnem urjenju Štajerske varde vlada ni konkretno odgovorila, so pa v nekaj suhoparnih stavkih poskušali umiriti strahove v zvezi s tovrstnimi skupinami.V kontekstu vse številčnejših pripadnikov tako imenovanih vaških straž in ob dejstvu, da samooklicana Štajerska varda ...