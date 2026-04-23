Premiera Goloba ne bo na ciprskem vrhu EU

Ne samo predsednika madžarske vlade Viktorja Orbána, tudi slovenskega premiera Roberta Goloba ne bo na neuradnem vrhu Evropske unije danes in jutri na Cipru. »Zaradi obveznosti v državnem zboru smo opravičili udeležbo,« so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ni še znano, kdo ga bo nadomeščal. V petek bosta v DZ namreč potekali kar dve izredni seji, na katerih bodo obravnavali predlog sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost in predlog novele kazenskega zakonika.

Glavne teme neformalnega vrha voditeljev držav članic EU na Cipru so odziv Unije na vojno na Bližnjem vzhodu in njene posledice za evropsko gospodarstvo, ki se odražajo predvsem v visokih cenah energentov. Govorili bodo tudi o ruski agresiji na Ukrajino in evropskem proračunu.

Drevi se bo predsednikom vlad in držav članic pridružil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, po pričakovanjih jih bo pozval k nadaljnji finančni, vojaški in diplomatski podpori v boju z rusko agresijo.

Jutri se bo neformalni vrh zaključil z razpravo o predlogu večletnega finančnega okvirja EU (MFF) za obdobje 2028–34. Po koncu pa se bodo voditeljem na delovnem kosilu pridružili vodilni predstavniki Egipta, Libanona, Jordanije, Sirije in Sveta za sodelovanje v Perzijskem zalivu (GCC).