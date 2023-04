Generali podražil zavarovanje, Vzajemna in Triglav opozarjata na rast stroškov

Zavarovalnica Generali s 1. majem zvišuje mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 10,39 evra. Kot glavne razloge za zvišanje navajajo neugodne trende na področju zdravstvenih storitev, in sicer rast cen zdravstvenih storitev (t. i. medicinsko inflacijo) ter rast obsega opravljenih zdravstvenih storitev v zadnjem letu.

Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, se cene zdravstvenih storitev v Sloveniji zadnja leta povišujejo. Najvišjemu dvigu pa smo bili priča lani, in sicer zaradi visoke inflacije. Posledično so se poviševala doplačila k zdravstvenim storitvam.

Vzajemna: Če se bo trend rasti nadaljeval, bo to vplivalo na premijo Daleč največ zavarovancev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ima zavarovalnica Vzajemna, kjer znaša mesečna premija 34,60 evra. In kaj pravijo pri Vzajemni? »Če se bo trend rasti celotnih odhodkov v zdravstvenem sistemu nadaljeval, bo to vplivalo na premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zato bo treba natančno spremljati vse dodatne obremenitve, ki se prenašajo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. O morebitni spremembi premije bomo zavarovance in javnost pravočasno obvestili,« so zapisali.

Triglav: Če se bo rast odhodkov nadaljevala, bo dvig neizogiben Pri tretji zavarovalnici, ki ponuja dopolnilno zavarovanje, to je Triglav zdravstvena zavarovalnica, znaša mesečna premija 35,55 evra. Tudi ti zaznavajo nadaljevanje visoke rasti skupnih odhodkov v okviru zdravstvenega sistema, obseg odhodkov za doplačila k zdravilom in zdravstvenim storitvam se stalno povečuje. Doslej so zavarovalnice uporabile presežena sredstva, ki so nastala v času epidemije, po porabi teh in če se bo »trend rasti celotnih odhodkov v zdravstvenem sistemu nadaljeval tudi v prihodnje«, pa bo sprememba premije neizogibna. »Na te odhodke zdravstvene zavarovalnice nimajo neposrednega vpliva, so pa dolžne zagotavljati nemoteno tekoče izpolnjevanje obveznosti,« so zapisali v Triglavu.

Letos opravljenih za 12 odstotkov več storitev

Poleg tega je bilo v prvih dveh mesecih letošnjega leta zaradi vpliva zakonodaje na področju skrajševanja čakalnih dob opravljenih 12 odstotkov več zdravstvenih storitev kot v istem obdobju lani, so dodali.

Ob tem pa se, so opozorili, spreminja nabor storitev. Po njihovih navedbah je namreč Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) od začetka leta 2020 do 1. februarja letos v nabor vključil več kot 1270 novih storitev in okrog 110 storitev, ki se izvajajo pri zdravljenju na daljavo.

Levica: Pravi čas, da odpravimo takšno zavarovanje V Levici menijo, da je trditev zasebnih zavarovalnic, da je dvig premije nujen zaradi rasti življenjskih stroškov, zgolj izgovor, namenjen ohranjanju rekordnih ravni dobičkov. Kot so med drugim zapisali, največja težava ni javna zdravstvena blagajna, ampak oblike privatizacije javnega zdravstvenega sistema. »Odgovor na privatizacijo je jasen: omejiti je treba koncesije, odpraviti popoldansko delo zdravnikov pri zasebnikih ter ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje,« so zapisali. »Dopolnilno zdravstveno zavarovanje kljub zavajajočemu imenu ni stvar izbire, je pogoj za dostop do zdravstvenih storitev. Poleg tega je za razliko od obveznega gluho in slepo za socialni položaj ljudi,« pravijo v Levici, kjer so prepričani, da bo zaradi 125 evrov letno višjih stroškov zdravstvena oskrba vse težje dosegljiva. »V Levici smo prepričani, da je takšno zdravstveno zavarovanje nepravično, zato je zdaj pravi čas, da ga odpravimo.«

V lanskem letu je 95 odstotkov zavarovancev zavarovalnice Generali na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja koristilo zdravstvene storitve. Stroški doplačil pa so se v samo prvih dveh mesecih letošnjega leta zvišali za 27 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani, so poudarili v omenjeni zavarovalnici.

Najvišjo rast stroškov v prvih dveh mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim obdobjem lani opažajo pri bolnišnični dejavnosti, in sicer za več kot 50 odstotkov. Sledijo storitve specialistične dejavnosti in zdravstva na primarni ravni, katerih stroški so se povišali za več kot 30 odstotkov.

Nova mesečna premija bo znašala 44,89 evra

Pri zavarovalnici Generali so pri tem poudarili, da so premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nazadnje povišali 1. novembra 2019, doslej pa je bila najnižja na trgu. Nova osnovna mesečna premija bo od 1. maja znašala 44,89 evra (namesto dosedanjih 34,50 evra).

Zavarovalnica ima sicer na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dobrih 315.000 zavarovancev.