Premije bodo zamrznjene pri 35,67 evra

Vlada bo sprejela uredbo, s katero bo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s 1. majem zamejila pri 35,67 evra, je po včerajšnji seji vlade dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Sprejeli so sicer že uredbo, ki podaja pravno podlago za zamejitev premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bila vključena na seznam Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen.

Zamejitev cen bo predvidoma veljala do preoblikovanja zdravstvenega zavarovanja. Tega napovedujejo s prvim septembrom, a je vprašanje, ali jim bo do takrat uspelo, saj je predlog zakona vložen po rednem postopku, ta pa se zna zavleči, sploh zaradi težavnosti tematike in prepletenosti številnih interesov.

Zgornjo mejo cene premije bo vlada postavila pri 35,67 evra. »To je tista zgornja meja, ki je danes maksimalna cena, ki jo plačujejo državljani za dopolnilno zdravstveno zavarovanje,« je dejal minister za zdravje. To ceno premije ima trenutno Vzajemna, kjer je zavarovancev največ, več kot 700.000, a tudi ti večinoma tam plačujejo nižjo premijo, ki s popustom znaša 34,60 evra.

Bo Vzajemna zdaj tudi tem zavarovancem premijo podražila na 35,67 evra? Bodo premijo na zgornjo dopustno mejo zdaj dvignili v Triglavu, zdravstveni zavarovalnici, kjer zdaj zavarovanci plačujejo 35,55 evra? Odgovor Triglava še čakamo, iz Vzajemne pa so sporočili, da je o podrobnostih v zvezi s tem še prezgodaj govoriti. Uredba o zamrznitvi cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po njihovem posega v svobodno gospodarsko pobudo in je v nasprotju z direktivami EIOPE (Europian Insurence Occupational Pensions Authority).

Na tiskovni konferenci v tem tednu so predstavniki vlade povedali, da so se morali na dvig premij odzvati hitro in odločno. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Posamezniki, ki so zavarovani pri Generaliju in so do zdaj tam plačevali 34,50 evra, so na domove že prejeli obvestilo o višji premiji v višini 44,89 evra. Danes bo znano, kaj točno bo prinesla uredba in kako se bodo nanjo odzvali v Generaliju in morda tudi pri Agenciji za zavarovalni nadzor, če se izkaže, da je uredba res v nasprotju z navedenimi direktivami in svobodno gospodarsko pobudo.