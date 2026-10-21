Predsednica noče biti znova preglasovana v odboru za državne proslave

Rivalstvo in napetosti med kabinetom predsednika vlade Janeza Janše in uradom predsednice republike Nataše Pirc Musar se kažejo tudi na področju državnih proslav in državnih praznikov. Prvo merjenje moči se je zgodilo že kmalu po prevzemu oblasti, ko je novi vladi naklonjena večina v loordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve, ki ga vodi Jelko Kacin, dosegla, da sta bila na junijski državni proslavi ob dnevu državnosti dva govornika. Na proslavi 35-letnice samostojnosti sta nastopila predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Janez Janša. Spomnimo, v uradu predsednice so si pred proslavo prizadevali, da bi ohranili enega govornika; o spremembah, ki jih je pripravila vlada in s tem omogočila govor tudi Janši, pa sploh niso bili obveščeni. Koordinacijski odbor za ...