Najspornejši del zakona je plavajoča elektrarna

V nadaljevanju preberite:

Velenjski in šoštanjski svetniki so na skupni seji razpravljali o osnutku predloga zakona o razvojnem prestrukturiranju savinjsko-šaleške (Saša) premogovne regije, na katerega pripombe zbirajo do ponedeljka. Največ nasprotovanja je zaradi plavajoče sončne elektrarne (PSE) na Družmirskem jezeru, ki je po osnutku zakona eden od strateških projektov. Velenjski svetniki predlagajo izbris tega člena v celoti, šoštanjski pa samo izbris dela, ki omenja PSE, strinjajo pa se, da v Šoštanju ostane energetska lokacija.

»Pričakujemo, da se ta člen črta,« je na skupni seji dejal velenjski župan Peter Dermol. To so s sklepom sprejeli velenjski svetniki, kjer je zapisano še, da PSE ni strateški projekt regije Saša, ampak je projekt družbe HSE, ki ima sedež zunaj te premogovne regije, z njim pa ne bi ustvarili novih delovnih mest. Podobno je menil svetnik in nekdanji direktor Premogovnika Velenje Franc Žerdin: »V PSE ne vidim novih delovnih mest in še vodena bo iz Ljubljane. Priložnost pa vidim v postavitvi sončnih elektrarn na ugrezninskih območjih. Ne pa siliti sončne elektrarne na jezero! HSE zavaja, ko pravi, da bo PSE skoraj neopazna. Pokrita bo polovica jezera!«