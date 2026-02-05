V Ratečah je zapadlo več kot 40 centimetrov snega

Oblačno in deževno vreme se bo končalo šele v nedeljo, ko se bo deloma zjasnilo. Le zjutraj in deloma dopoldne bo v nekaterih krajih po nižinah megla, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Ponekod bo videti tudi nekaj sonca. Napovedi o deževju za enkrat ni. V soboto pa bo spremenljivo do pretežno oblačno z nekaj krajevnimi plohami.

Danes bo meja sneženja v notranjosti večinoma med 700 in 900 metri nadmorske višine. V Julijskih Alpah in zahodnih Karavankah je v teh dneh padla velika količina snega. V Ratečah je samo včeraj padlo več kot 40 centimetrov novega snega. Skupno ga je tam 62 centimetrov. Na Kredarici so zjutraj izmerili 50 centimetrov svežega snega. Veliko pošiljko snega je dobila tudi Pokljuka.

Največ padavin je v zadnjih 48 urah padlo v zahodni polovici države, kjer je padlo med 40 in 80 milimetrov dežja. Več kot 100 milimetrov padavin je padlo na Sviščakih (145 mm), v Krnu (111 mm) in v Zadlogu (103 mm). Do večera bodo padavine ponehale.

Jutri bo pretežno oblačno z nekaj jasnine zjutraj in dopoldne v severozahodnih krajih. Jutranje temperature bodo na severnem delu Slovenije okoli nič stopinj Celzija, drugod pa rahlo nad lediščem. Dnevne temperature bodo po večini okoli 10 stopinj Celzija.