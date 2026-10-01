Najpremožnejših deset odstotkov Slovencev ima v lasti polovico neto sredstev

Najpremožnejših deset odstotkov prebivalcev ima v lasti 49 odstotkov neto finančnih sredstev, kaže novo Allianzovo Globalno poročilo o premoženju za leto 2026. Neto finančno premoženje slovenskih gospodinjstev se je lani povečalo za 9,1 odstotka in doseglo 35.320 evrov na prebivalca, kar Slovenijo med državami, zajetimi v raziskavo, uvršča na 26. mesto.

Bruto finančna sredstva slovenskih gospodinjstev so se leta 2025 povečala za 8,6 odstotka na 94,6 milijarde evrov. Obveznosti so rasle nekoliko počasneje, za 7,1 odstotka, in dosegle 19,9 milijarde evrov. Ker je rast sredstev presegla rast dolgov, se je neto finančno premoženje povzpelo na približno 74,8 milijarde evrov.

Prevladujejo bančne vloge

V strukturi finančnega premoženja še vedno prevladujejo bančne vloge, ki predstavljajo 44,1 odstotka vseh sredstev, vendar se njihov delež zmanjšuje. Vrednostni papirji so se povzpeli na 37,3 odstotka, medtem ko zavarovanja in pokojninska sredstva predstavljajo 10,9 odstotka. Delež vrednostnih papirjev se je v primerjavi z letom prej povečal za 1,3 odstotne točke, delež vlog pa zmanjšal za 0,9 odstotne točke.

Poročilo kaže, da je porazdelitev finančnega premoženja v Sloveniji manj koncentrirana kot v povprečju analiziranih držav. Najpremožnejših deset odstotkov prebivalstva ima v Sloveniji 49 odstotkov neto finančnih sredstev, medtem ko je povprečje v 57 državah 60,9 odstotka. Mediana neto finančnega premoženja v Sloveniji znaša 33.290 evrov.

Razlike med državami ostajajo velike. Na lestvici neto finančnih sredstev na prebivalca so na vrhu ZDA z 296.950 evri, sledita Švica z 275.980 evri in Danska s 197.510 evri. Slovenija je s 35.320 evri na 26. mestu, medtem ko je bila leta 2005 na 30. mestu. FOTO: Leon Vidic

Na svetovni ravni so se finančna sredstva gospodinjstev leta 2025 povečala za 8,6 odstotka na rekordnih 268,4 bilijona evrov. Glavnino rasti niso prispevali novi prihranki, temveč rast vrednosti obstoječih naložb na finančnih trgih, ki je predstavljala približno štiri petine celotnega povečanja premoženja. Novi prihranki so se medtem zmanjšali za 5,4 odstotka na 4,1 bilijona evrov.

Pri tem vse pomembnejšo vlogo igra sestava portfeljev. Sredstva v vrednostnih papirjih so se globalno povečala za 12,4 odstotka, kar je bilo več kot dvakrat hitreje od rasti vlog in zavarovalno-pokojninskih sredstev. Njihov delež v svetovnih finančnih sredstvih je dosegel rekordnih 46,9 odstotka.

Po oceni Allianz Research bi lahko ta postala pomemben motor nadaljnje rasti premoženja, saj bi višja produktivnost in dobički podjetij lahko podprli donose naložb. FOTO: Shutterstock

Umetna inteligenca: pomemben motor nadaljne rasti premoženja

Poročilo ob sedanji porazdelitvi bogastva odpira tudi vprašanje prihodnjega vpliva umetne inteligence. Po oceni Allianz Research bi lahko ta postala pomemben motor nadaljnje rasti premoženja, saj bi višja produktivnost in dobički podjetij lahko podprli donose naložb. Hkrati pa večja odvisnost rasti premoženja od trgov, ki jih poganja umetna inteligenca, povečuje ranljivost gospodinjstev.

Na tveganja opozarja tudi visoka rast ameriškega delniškega trga. Indeks S&P 500 se je od konca leta 2022 povečal za približno 95 odstotkov, zato velik del nedavne rasti premoženja temelji na visokih vrednotenjih in pričakovanjih, povezanih z umetno inteligenco. Po scenariju Allianz Research bi 25-odstotni padec indeksa v letu takšnega šoka zmanjšal premoženje ameriških gospodinjstev za približno 27 bilijonov dolarjev oziroma skoraj 14 odstotkov njihovega skupnega neto premoženja. Takšen padec bi po oceni avtorjev poročila negativno vplival tudi na potrošnjo in ameriško gospodarstvo.

Razlike med državami ostajajo velike. Na lestvici neto finančnih sredstev na prebivalca so na vrhu ZDA z 296.950 evri, sledita Švica z 275.980 evri in Danska s 197.510 evri. Slovenija je s 35.320 evri na 26. mestu, medtem ko je bila leta 2005 na 30. mestu.