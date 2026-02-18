Milijoni, članarine in nepremičnine: kakšno premoženje imajo politične stranke

Ker je do državnozborskih volitev še dober mesec, smo preverili, katera stranka najbolje posluje. Med parlamentarnimi strankami ima največ prihodkov Svoboda, opozicijska SDS pa izstopa tako po višini donacij in članarin kot po številu članov. Koalicijska SD ima izrazito največ nepremičnin, Svoboda pa največ zaposlenih. Na podlagi javnih podatkov o poslovanju leta 2024 in odgovorov strank o lanskem poslovanju smo primerjali njihovo premoženje. Pri tem smo zajeli tudi stranke, ki jim (trenutno) kaže, da se bodo prebile v državni zbor, oziroma na marčevskih volitvah nastopajo na skupni listi.