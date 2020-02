Prenizke minimalne pokojnine invalidov

Ljubljana – Naša država mora čim prej urediti področje minimalne invalidske pokojnine tako, da bo zagotavljala človeka dostojno življenje invalidskim upokojencem, eni najbolj ranljivih skupin, opozarjajo v Nacionalnem svetu invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS).

Visoki življenjski stroški

Veliko slovenskih državljanov, ki zaradi svoje invalidnosti ne morejo delati in prejemajo invalidsko pokojnino, ki je pod zneskom minimalnega dohodka – trenutno znaša 402,18 evra –, ne more normalno preživeti, opozarja Borut Sever v spletnem časopisu Sporočevalec, ki ga pišejo invalidi in izhaja v okviru Združenja invalidov – Foruma Slovenije (ZIFS).



Po podatkih Zpiza je v Sloveniji okoli 3600 prejemnikov invalidske pokojnine, ki prejemajo celo manj kot 300 evrov pokojnine. Pri tem Sever poudarja, da so življenjski stroški invalidov praviloma višji, saj imajo zaradi svoje invalidnosti tudi dodatne stroške.

Obstoječi prejemniki brez dviga odmernega odstotka

V zadnjih letih nastajajo velike razlike med najnižjimi zneski invalidskih pokojnin in minimalnim osebnim dohodkom oziroma denarno socialno pomočjo, zaradi česar so prejemniki invalidskih pokojnin v izrazito slabšem socialnem položaju. V nasprotju s prejemniki starostne pokojnine, ki lahko ob morebitni nizki pokojnini, ker so se na primer predčasno upokojili, svoj materialni položaj izboljšujejo na razne načine, na primer z dodatnim delom, pa prejemniki invalidske pokojnine tega ne morejo.



Lani je sicer bila sprejeta novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Zpiz-2G), ki bo v prihodnjih letih dvigovala odmerni odstotek tudi za invalide, vendar pa ne rešuje problema že obstoječih prejemnikov. Pred časom je država uvedla korektiv, da tisti, ki imajo polno delovno dobo, ne smejo prejemati manj kot 500 evrov pokojnine, in podobne rešitve je treba iskati tudi za minimalne invalidske pokojnine; določiti je treba, da ne smejo biti nižje od minimalnega dohodka, še opozarjajo v NSIOS.