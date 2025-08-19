  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Prenova Dunajske ceste: Grozno bo, opozarja Janković

    Voznike bodo na spremenjen prometni režim opozarjali že na začetku Dunajske in Celovške ceste ter z dodatnimi obvestili.
    Gradbena dela za poglobitve Dunajske ceste pod železniškim nadvozom, zaradi katerih bo med Trgom osvobodilne fronte in Vilharjevo cesto močno oviran promet, bodo po napovedih župana Zorana Jankovića končana do 27. oktobra. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Gradbena dela za poglobitve Dunajske ceste pod železniškim nadvozom, zaradi katerih bo med Trgom osvobodilne fronte in Vilharjevo cesto močno oviran promet, bodo po napovedih župana Zorana Jankovića končana do 27. oktobra. FOTO: Blaž Samec/Delo
    STA, Pr. Zr.
    19. 8. 2025 | 20:48
    19. 8. 2025 | 20:48
    5:01
    Ob nadaljevanju prenove Dunajske ceste na območju podvoza pod železnico v Ljubljani je pričakovati težave v prometu, je včeraj opozoril ljubljanski župan Zoran Janković. Grozno bo, je dejal župan, in udeležence v prometu pozval k strpnosti, upoštevanju signalizacije in uporabi alternativnih poti. Dela naj bi po njegovih napovedih končali do 27. oktobra.

    Rušitvena dela na glavni železniški postaji spet razburjajo

    V ponedeljek se je začela prva faza del za poglobitev cestišča, ki je nujna zaradi dodatnih železniških tirov na novem nadvozu nad cesto. Hkrati bodo uredili odvodnjavanje, da podvoza ob močnejšem deževju ne bo več zalivalo.

    Prenova mestne vpadnice na območju podvoza je razdeljena na pet faz.

    Med vsako bo veljal drugačen režim prometnih zapor.

    Bodo do 1. septembra odprli Linhartovo cesto do krožišča Žale?

    V tej fazi, ki bo trajala predvidoma do 29. avgusta, sta zaprta dva vozna pasova proti središču mesta ter pločnik in kolesarska steza na zahodni strani. Urejeni so trije vozni pasovi iz mesta in dva v mesto, vse pešce in kolesarje so preusmerili na vzhodni del, kjer je urejen dvosmerni kolesarski promet.

    Župan pravi, da se zaveda, da je za pešce in kolesarje neugodno prehajati prek križišč s Tivolsko cesto, Trgom OF in Vilharjevo cesto, a je s tem omogočen varen prehod. Ob tem je pozval udeležence v prometu, naj poiščejo druge poti.

    Voznike bodo na spremenjen prometni režim opozarjali že na Dunajski in Celovški cesti, dodatna obvestila je župan napovedal pred začetkom šolskega leta, da bodo starši lahko morebitno gnečo upoštevali pri spremljanju najmlajših v šolo.

    FOTO: Blaž Samec/Delo
    FOTO: Blaž Samec/Delo

    V središče samo po enem pasu

    V drugi fazi, predvidoma od 30. avgusta do 15. septembra, bodo na zahodni strani zaprli še dva pasova, tako da bo vožnja v mesto potekala le po enem pasu, iz mesta pa po dveh.

    V tretji fazi, ki bo trajala predvidoma od 15. septembra do 4. oktobra, se bodo dela prestavila na drugo stran ceste. Vzpostavljena bo zapora pločnika in kolesarske steze na vzhodni strani, zaprt bo tudi vozni pas, tako da bosta iz mesta vodila dva, v mesto pa štirje. Pešci in kolesarji bodo preusmerjeni na zahodni del, kjer bo tako kot zdaj na vzhodnem delu urejen dvosmerni kolesarski promet.

    V četrti fazi, med 5. in 18. oktobrom, bosta zaprta še dva vozna pasova, tako da bo iz mesta vodil en pas, v mesto pa trije.

    V peti, zadnji fazi med 25. in 27. oktobrom bo zaradi zaključnega asfaltiranja zaprto celotno vozišče. Pločnika in kolesarski stezi na obeh straneh ceste bodo odprti.

    V sredo bo zaprt podhod na ljubljanski železniški postaji

    Prilagoditev delovanja semaforjev

    Vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik je napovedala, da bodo razmeram na Dunajski cesti prilagodili delovanje semaforizacije na drugih cestah.

    Kot je dejal Janković, je zadovoljen, da bodo pri poglobitvi lahko uredili odvodnjavanje s ponikanjem, česar po njegovih besedah zaradi značilnosti terena ni mogoče pri podvozu pod tiri na Celovški cesti pri Pivovarni Union, ki ga ob nalivih prav tako velikokrat poplavi. Kako bi lahko uredili to območje, kamor ob deževju večina vode pride po glineni podlagi z območja Rožnika, strokovnjaki še ugotavljajo, je povedal župan.

    Kot pravi, upa, da bosta do 1. septembra znova odprti Linhartova cesta s krožiščem, da bi bil omogočen dostop s Štajerske ceste, in Savska cesta. Na območju je predvidena še širitev podvoza pod železnico na Šmartinski cesti. Ta bo stekla po dokončanju gradnje novega železniškega nadvoza, ki bo potekala v okviru prenove železniške postaje.

    Zaprtje Ilirije zaradi čiščenja bazenov

    V Športnem centru Ilirija bodo 31. avgusta zvečer začeli redni letni servis bazenov, ki bo predvidoma trajal deset dni, so povedali predstavniki mestne občine. V tem času bo notranjost centra zaprta, še naprej pa bodo na voljo zunanje športne površine.

    Kot je povedala direktorica javnega zavoda za šport Ljubljana Tatjana Polajnar, bo bazenski del spet na voljo za rekreacijo in treninge najpozneje od šeste ure zjutraj 9. septembra. Dotlej bo letni program športa, dejavnosti klubov in društev potekal na bazenu Kodeljevo.

