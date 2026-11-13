Energetska prenova starejših, spomeniško zaščitenih stavb je pogosto zahtevnejša, kot se zdi na prvi pogled. Lastniki morajo namreč uskladiti zahteve po večji energetski učinkovitosti z omejitvami, ki jih določa varstvo kulturne dediščine. Eko sklad lahko zahteva določeno debelino fasadne izolacije ali energetsko učinkovitejša okna, medtem ko spomeniškovarstveni pogoji takšne posege omejujejo zaradi ohranjanja izvirne podobe stavbe. S podobnimi dilemami sta se pri prenovi stare meščanske vile srečala tudi Julija Urbančič in njen partner. O izzivih in možnih rešitvah je investitorka v podkastu Deloindom spregovorila skupaj z energetskim svetovalcem dr. Ivanom Kendo.

Kako ravnati, ko si zahteve dveh institucij nasprotujejo? Ali je mogoče energetsko prenoviti zaščiteno stavbo in hkrati pridobiti subvencijo Eko sklada? Katere napake lahko lastnike drago stanejo? Več o konkretnih izkušnjah in nasvetih strokovnjaka preberite na Deloindom.si, kjer lahko prisluhnete tudi celotnemu podkastu.