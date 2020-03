Prenova mestnega jedra, gradnja stanovanj in Kettejev drevored

Dela na območju Kettejevega drevoreda in gradišča Marof so se začela že konec lanskega leta. Foto MONM

Za obnovo stavbe na Glavnem trgu 2 je objavljen razpis. Vir MONM

– Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) bo sofinanciralo petnajst projektov trajnostne urbane strategije, med katerimi so trije novomeški: sofinanciranje nadaljevanje prenove mestnega jedra na Rozmanovi ulici in Prešernovem trgu, urejanje stanovanj na Glavnem trgu in ureditev tematske poti Gradišče Marof in Kettejev drevored. Združenje mestnih občin Slovenije za tri projekte v mestni občini Novo mesto namenja skupno 3,36 milijona evrov.Dela na območju Kettejevega drevoreda in gradišča Marof so se začela že konec lanskega leta. Do sedaj so bila pri urejanju Kettejevega drevoreda odstranjena nevarna drevesa ter zasajena nova. Sledi ureditev makadama, ki bo na strmejših delih površinsko prevlečen s protiprašno zaščito ter postavitev drogov javne razsvetljave ter urbane opreme. Poteka tudi urejanje tematske poti na Marofu. Dela, ki so ocenjena na slabih 470.000 evrov (z DDV), pri čemer bo občina prejela 370.000 evrov sofinanciranja, naj bi zaključili poleti prihodnje leto.Za drugi projekt iz tega sklopa, rekonstrukcija objekta Glavni trg 2, je objavljen razpis za izvajalca. V stavbi bo občina uredila osem stanovanj v velikosti od 55 do 110 kvadratnih metrov. Če ne bo zapletov, bodo že spomladi začeli z gradbenimi deli. Ocenjena vrednost projekta znaša 1,8 milijona evrov (z DDV), potrjena vrednost sofinancerskih sredstev pa predstavlja polovico celotne investicije.Predvidoma v drugi polovici leta pa se bo nadaljevala prenova mestnega jedra na delu Rozmanove ulice in Prešernovega trga. Pred tem bodo še ta mesec začeli arheološkimi raziskavami, na podlagi katerih bo določen obseg arheoloških izkopavanj. Ocenjena vrednost investicije znaša nekaj manj kot 2,7 milijona evrov, občina pa bo prejela slabih 2,1 milijona evrov sofinanciranja.Poleg omenjenih projektov, ki bodo sofinancirani iz evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna, je skupščina Združenje mestnih občin Slovenije v začetku leta potrdila tudi sofinanciranje treh naložb na področju trajnostne mobilnosti v skupni višini 1,7 milijonov evrov. Z njimi bodo zgradili dve novi brvi čez Krko in uredili manjkajočo kolesarsko povezavo med Bršljinom in Drsko.