Prenova modela plačevanja večini bolnišnic koristi

Z novim letom bo zdravstvena blagajna začela akutne bolnišnične obravnave plačevati po prenovljenem modelu financiranja skupine primerljivih primerov (SPP), ki naj bi temeljil na dejanskih stroških obravnav bolnikov v slovenskih bolnišnicah. Tako na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kot na ministrstvu za zdravje so prepričani, da bo novi način pomemben za večjo dostopnost zdravstvenih storitev in njihovo kakovost. Dvajset bolnišnic si lahko obeta večje prihodke in spremembe podpira, osem pa jih bo na slabšem in so pričakovano kritični.