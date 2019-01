Prenovljena Družina za sodobnega bralca

Tone Rode, direktor založbe Družina, in Bogdan Romih, direktor tiskarskega središča podjetja Delo med predstavitvijo. FOTO: Uroš Hočevar

»Poskušali smo najti primerno razmerje med obliko in vsebino, pogledali smo si primere dobre prakse v Italiji, Franciji in drugih državah ter poskusili povezati vsebino z obliko, privlačno za sodobne bralce, zlasti srednjo generacijo in mlade družine,« je ob predstavitvi v Galeriji Družina v Ljubljani povedal odgovorni urednik Boštjan Debevec.Časopis je zdaj nekoliko manjši, ima več beline, predvsem pa je več slikovnega gradiva, tudi fotografije so večje. Prenova, ki je trajala leto in pol, je tudi vsebinska. Predlanska raziskava je pokazala, da si bralci želijo več družinskih vsebin, zato je mesečna priloga Naša družina poslej tedenska. Dodali so ji televizijski in radijski spored. Uvedli so novo rubriko Slovenci v zgodovini,s katero si želijo poživiti zavest o narodni zgodovini, tematske sklope pa bodo urejali Boris Golec, Ana Lavrič, Matija Ogrin, Blaž Otrin, Marjeta Pisk, Renato Podbersič, Vasko Simoniti in Luka Vidmar.»Družina po novem prinaša predvsem krajše članke, so pa na strani rubrik Aktualno in V sredini predvideli tudi daljše zapise in intervjuje. Naša naloga je izhajati iz življenja, vprašanja pa obravnavati s krščanskega vidika,« je povedal Debevec, ki kot prvi laični urednik ureja ta časopis od leta 2017.Po besedah direktorja je prenova prvi korak v dolgotrajnem procesu. Sledila bo preoblikovana spletna stran, ki se bo v hipu odzivala na novice, tiskana tedenska izdaja pa bo prinašala izbor in analizo glavnih vprašanj časa. Družina je bila nazadnje prenovljena leta 2011, po novem jo bodo tiskali v Delovem tiskarskem središču.