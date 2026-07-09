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    Slovenija

    Po treh letih se odpira prenovljeno kopališče v Domžalah

    Za 13-milijonsko investicijo je poskrbela občina. Kopališče bo odslej odprto od šestih zjutraj do desetih zvečer, uredili so tudi okolico in igrala.
    Odprlo se je prenovljeno kopališče Domžale. FOTO: Staš Ivanc
    Galerija
    Odprlo se je prenovljeno kopališče Domžale. FOTO: Staš Ivanc
    Staš Ivanc
    9. 7. 2026 | 06:00
    9. 7. 2026 | 06:24
    6:46
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    Danes so se v Domžalah po dveh letih del odprla vrata prenovljenega kopališča, ki se lahko pohvali z novim velikim plavalnim bazenom, plitvim bazenom s toboganom za začetnike, masažnima bazenoma in vodno ploščadjo oziroma čofotalnikom za malčke. Popolnoma so preuredili tudi okolico, postavili nove garderobe, sanitarije in tuše, poskrbeli pa so tudi za aktivnosti na kopnem, od otroških igral prek betonskih miz za namizni tenis do zunanje telovadnice, okoli katere je okolica urejena v obliki tribun, kar pomeni, da bo tam mogoče organizirati tudi družabne dogodke.

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    Kopališče v Domžalah bo gradilo podjetje Trgograd

    Domžalska županja Renata Kosec, ki nas je še pred otvoritvijo popeljala po kopališču, je ponosna na veliko pridobitev za lokalno skupnost, ki bo poskrbela za razvedrilo, rekreacijo in še kaj, in to skozi celo leto, saj bodo jeseni nad glavnim bazenom postavili šotor, voda in zrak pa bosta ogrevana. Ohranili so tudi stari lipi in poskrbeli za senčnike, da bo obiskovalcem prijetno tudi ob sončnih dneh. Trenutno manjka samo še kavarnica (prostor zanjo je že pripravljen), ampak to ne pomeni, da za osvežitev ne bo poskrbljeno že zdaj.

    Domžalska županja Renata Kosec je zelo ponosna na nadgrajeno kopališče. FOTO: Staš Ivanc
    Domžalska županja Renata Kosec je zelo ponosna na nadgrajeno kopališče. FOTO: Staš Ivanc

    Sedem desetletij kopališča

    Kopališče v Domžalah ima bogato zgodovino, ki sega v povojno leto 1951, ko se je začela prvotna gradnja. Bazen je bil zgrajen leta 1955, pri čemer so bila vsa sredstva zagotovljena s strani občine. Prvotni bazen še ni imel olimpijskih dimenzij, a je vseeno predstavljal pomembno pridobitev za lokalno skupnost. V 80. letih prejšnjega stoletja je bilo kopališče deležno pomembnih dograditev, v tem času je bil zgrajen tudi sosednji dom športnih organizacij, kjer so svoje prostore našli različni športni klubi in Zavod za šport in rekreacijo Domžale.

    Bazen za začetnike s toboganom. FOTO: Staš Ivanc
    Bazen za začetnike s toboganom. FOTO: Staš Ivanc

    Kopališče je skozi desetletja služilo kot pomembno zbirališče za lokalne prebivalce in športne navdušence, je poudarila Renata Kosec. Vendar pa so se sčasoma začele pojavljati težave, ki so privedle do zaprtja kopališča leta 2023. Glavni razlogi za zaprtje so bile težave z neoporečnostjo vode in odstopajoča folija v bazenu. Zaradi teh težav je bilo kopališče zaprto dve sezoni, kar je predstavljalo velik izziv za lokalno skupnost.

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    V Domžalah iz dotrajanih bazenov odteka tudi voda

    Celovita obnova in nove vsebine

    Prenova kopališča je bila nujna, zato so se začeli postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj in zagotovitev sredstev, je povedala županja Renata Kosec. Kljub začetnim težavam so pridobili vsa potrebna dovoljenja, sredstva pa so zagotovili iz občinskega proračuna. Prenova je vključevala celovito obnovo bazenskega kompleksa in dodajanje novih vsebin, ki bodo zadovoljile potrebe obiskovalcev vseh starosti, je poudarila županja.

    Prenova kopališča je bila financirana izključno z občinskimi sredstvi, kar je predstavljalo investicijo v višini približno 13,2 milijona evrov. Kljub poskusom pridobitve evropskih sredstev so prejeli le 50.000 evrov sofinanciranja od pristojnega ministrstva. Kakor je dodala Koščeva, se je izvajalec del Trgograd izkazal in opravil dobro delo.

    Uredili so tudi okolico in postavili igrala za otroke. FOTO: Staš Ivanc
    Uredili so tudi okolico in postavili igrala za otroke. FOTO: Staš Ivanc

    Po slovesni otvoritvi včeraj zvečer se je prenovljeno kopališče naslednji dan za plavalce odprlo že ob šestih zjutraj. Da, prav ste prebrali, mogoče se bo skopati še pred službo ali zvečer oziroma ponoči, kopališče pa bo odprto vse do desetih zvečer. Kakor je povedala Koščeva, je bilo v preteklosti veliko kritik zaradi poznega odpiranja kopališča, še posebej med otroki in mladostniki. Vstopnica za otroke stane pet evrov, za odrasle osem evrov, ob koncih tedna pa bo treba odšteti šest oziroma deset evrov za ves dan. Možno bo najeti ležalnike in senčnike, dokler se drevesa ne razrastejo in zagotovijo naravno senco.

    Sodobne garderobe FOTO: Staš Ivanc
    Sodobne garderobe FOTO: Staš Ivanc

    Veliki bazen bo deloval tudi pozimi

    Bazen bodo predvidoma konec septembra zaprli za en teden, da postavijo balon oziroma nadtlačni šotor. Obiskovalci bodo tedaj vstopili skozi glavni vhod, ki je zdaj na drugi strani, in se preoblekli v garderobah, nato pa po tunelčku stopili do bazena. Renata Kosec je omenila, da bodo stroški ogrevanja vode in zato balona sicer višji, vendar je to pomembno za športno infrastrukturo. Voda v bazenu bo ogrevana pozimi, medtem ko poleti ogrevanje večinoma ne bo potrebno. V preteklosti je bila voda v bazenu pogosto hladna, kar je povzročalo neugodje med obiskovalci. Županja je poudarila, da bo ogrevanje vode izboljšalo uporabniško izkušnjo, zlasti v zimskih mesecih.

    V ospredju čofotalnik za najmlajše, zadaj bazen za začetnike. FOTO: Staš Ivanc
    V ospredju čofotalnik za najmlajše, zadaj bazen za začetnike. FOTO: Staš Ivanc

    Prenovljeno kopališče bo omogočalo različne športne in rekreativne aktivnosti za vse starostne skupine. Renata Kosec je izrazila zadovoljstvo nad tem, da bo kopališče služilo kot prostor za druženje, športne prireditve in rekreacijo, kar bo prispevalo k boljšemu zdravju in kakovosti življenja občanov.

    Nova športna infrastruktura v Domžalah bo odprta za različna športna društva in klube, kar pomeni, da bodo plavalni klubi, triatlonska društva in druga športna združenja imela možnost izvajanja treningov in tekmovanj. Županja je povedala, da je zanimanje za uporabo bazena že veliko, tudi s strani društev iz drugih občin. Pričakujejo, da bo bazen dobro izkoriščen tudi v zimskem času, ko se bodo društva še bolj osredotočila na njegovo uporabo. Zavod za šport bo aktivno spremljal in koordiniral termine za različne športne aktivnosti.

    Ohranili so tudi stari lipi. FOTO: Staš Ivanc
    Ohranili so tudi stari lipi. FOTO: Staš Ivanc

    Bazen pa ne bo dostopen le za Domžalčane, temveč tudi za prebivalce širše regije. Posebno pozornost so namenili tudi invalidom in gibalno oviranim osebam. V ta namen bodo namestili posebno dvigalo, ki bo omogočilo lažji dostop do bazena.

    Kavarnica bo prav tako del ponudbe, čeprav je bil razpis za najemnika ponovljen zaradi pomanjkanja ustreznih prijav. Kriteriji za ponudnike vključujejo več kot le ceno, pomembna sta tudi program in kulinarična ponudba. Do odprtja kavarne bo na voljo ponudba sladoleda, pijač in prigrizkov, je zagotovila županja.

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