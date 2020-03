Prepoved javnega prometa, kmalu tudi zaprtje lokalov

V Mariboru že danes brez javnega avtobusnega prometa

Maribor - Mestna občina Maribor in javno podjetje Marprom že danes ustavljata mestni potniški promet. Mestni avtobusi od 9. ure ne vozijo več. Prepoved velja na vseh linijah. Poleg tega so zaprli tudi blagajno in informacije na glavni avtobusni postaji v Mariboru. M. K

Krizni štab je na seji sprejel več ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa. Od polnoči bo v Sloveniji začasno ukinjen ves potniški promet, za nujne poti bo mogoče še vedno uporabiti taksi, je pojasnil minister za infrastrukturoIzvajati se bo začel nadzor nad preventivnimi ukrepi v trgovinah . »V prihodnjih dneh je pričakovati kontrole. Morda tudi ukrepe, s katerimi bomo striktno predpisali uporabo zaščitnih ukrepov,« je napovedala kmetijska ministricaObeta se tudi začasno zaprtje lokalov, vendar minister za zdravješe ni napovedal, kdaj natančno bo ta ukrep stopil v veljavo.Za govorca kriznega štaba je bil imenovan, ki je podobno funkcijo opravljal že med osamosvojitveno vojno. »Konec bo lokalov, konec bo druženja, država bo poskrbela za to, da bomo razumeli, da ne smemo ogrožati sebe in drugih. Začeti moramo pri sebi,« je Kacin oznanil v svojem prvem nastopu na novi funkciji.