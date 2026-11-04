Prepoved zakrivanja za vse, ne le za burke in nikabe

Predsednik Nove Slovenije (NSi) Jernej Vrtovec je v začetku oktobra v kongresnem govoru svoje stranke sporočal: »Burke in nikabi ne spadajo v šole, ne spadajo v javne ustanove in ne na javna mesta. Od žensk v Sloveniji nihče ne sme zahtevati, da morajo zakrivati svoje obraze!«

Nekaj dni zatem je začetku oktobra skupina poslank in poslancev SDS, vladne koalicijske partnerke NSi, s prvopodpisano Jelko Godec v državnozborsko proceduro poslala predlog za razpis posvetovalnega referenduma o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih.

Zdaj so se v vladnih vrstah spomnili nove »rešitve« za zakrivanje obrazov. Včeraj se je med gradivi vlade znašel predlog novega člena, ki določa, da mora imeti oseba na javnem kraju obraz razkrit tako, da so prepoznavne njene obrazne poteze. Predlog so pripravili minister Franci Matoz, državni sekretar Franc Kangler ter vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za policijo Lado Bradač, gradivo pa ni bilo predmet sodelovanja z javnostjo, pravijo v predlogu zakona.