Prepoznava registrskih tablic v nasprotju z ustavo

Ljubljana – Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), ki za opravljanje policijskih nalog uvaja novo tehnično sredstvo za optično prepoznavo registrskih tablic.



Sodniki so pritrdili varuhu človekovih pravic, ki je zahteval postopek za oceno ustavnosti, da je četrti odstavek 113. člena ZNPPol in še nekaj z njim povezanih določb v neskladju s pravico do zasebnosti in do varstva osebnih podatkov. Po mnenju varuha je ukrep nesorazmeren, tako z omogočanjem množičnega zbiranja lokacijskih podatkov vseh udeležencev v prometu kot z nadaljnjo sedemdnevno hrambo podatkov. Opozoril je, da ukrep ne vsebuje ustreznih varovalk, namen uporabe je pomensko določen preširoko, prekomerno pa posega tudi v pravico do svobode gibanja.



Pojasnila vlade, da ureditev ne omogoča množičnega nadzora, ker ne omogoča obrazne prepoznave in ker bodo tehnična sredstva za optično prepoznavanje tablic uporabljali le na vozilih policije, ne pa tudi stacionarno, niso prepričala.



Ustavni sodniki menijo tudi, da izpodbijane določbe ne izpolnjujejo zahteve, da mora obstajati zakonska podlaga za vsak korak obdelave – tako za zbiranje podatkov kot za njihovo hrambo, dostop do njih, njihovo posredovanje, analiziranje, primerjanje in vse drugo, kar ukrep predvideva.



Kot je znano, je policija sisteme za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, ki naj bi jih uporabljala prometna policija predvsem na avtocestah in hitrih cestah, že kupila.