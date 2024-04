Prepoznavnost in všečnost močnejša aduta kot strokovnost

V nadaljevanju preberite:

Med kandidati za tokratne evropske volitve bo tudi več ginekologov, novinarjev in igralcev. Imajo možnost, da postanejo evropski poslanci? Janja Božič Marolt z inštituta Mediana opozarja, da sta prepoznavnost in všečnost močnejša aduta kandidatov kot strokovnost. »Tanjo Ribič in Uroša Lipuščka je v 'talentih' in v poročilih gledalo več potencialnih volivcev, kot je rojstev in drugih ženskih posegov v Bolnišnici Postojna.« Kaj pa trije referendumi, s katerimi bi Gibanje Svoboda rado na volišča junija privabilo več levosredinsko usmerjenih volivcev? »Če bi se zgodili vsi trije referendumi, ocenjujem, da se bo povečala aktivacija leve sredine, vendar ima tudi desna sredina dovolj razlogov za še večjo udeležbo – še vedno pa na evropskih volitvah, morda res več kot 30 odstotkov, težko pa več kot 40 odstotkov,« je prepričana sogovornica.