FOTO:Prepričljivo vodijo neopredeljeni

FOTO: Zx / Gm / Mx

Tokratni Barometer, ki so ga v Mediani izvajali med 3. in 9. januarjem na reprezentativnem vzorcu 723 polnoletnih prebivalcev Slovenije, po politično precej umirjenem prazničnem obdobju kaže, da so vse tri vodilne stranke izgubile nekaj podpore.LMŠ in SDS ostajata zelo blizu skupaj, razlika med njima ni statistično značilna. Tokrat je ponovno, kot večji del minulega leta, na vrhu največja vladna stranka.Tretje mesto je obdržala Levica, ki ima poldrugo odstotno točko manj v primerjavi z decembrom, v primerjavi z novembrom, ko je beležila največjo podporo doslej, pa več kot štiri odstotne točke.NSi, ki se ji je uspelo prebiti na četrto mesto, se je z Levico skoraj izenačila.Vprašanje pa je, ali je izboljšanje izida za dve odstotni točki pri NSi še posledica aktivnosti v prvih tednih decembra, ko je bil predsednikzelo dejaven v Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb v zvezi s Sovo, ali je rast mogoče pripisati čemu drugemu.SD je zdaj na petem mestu, njen rezultat je od septembra skoraj enak. Sledi ji SNS, z odstotno točko več kot decembra, s čimer je prehitela Desus.Nihanje SMC je ta mesec krivuljo obrnilo navzgor, zanjo bi glasovalo skoraj še enkrat več vprašanih kot pred enim mesecem, a še vedno ne bi presegla dveh odstotkov.Delež sodelujočih v raziskavi, ki se jim zdi delo vlade zelo pozitivno ali pozitivno, se je znižalo, vendar je povprečna ocena kljub temu malenkost višja, kot je bila, na račun višjega odstotka tistih, ki vladne rezultate ocenjujejo srednje dobro. Državni zbor pa beleži slabšo povprečno oceno.Predsednik republikezačenja leto 2020 kot najbolj priljubljen politik v državi – na tem mestu je že od leta 2012. Januarja in februarja je vodstvo za dva meseca prevzel predsednik, ki pa je vse od takrat na drugem mestu. Tako Pahorja kot Šarca so volivci januarja ocenili nekoliko bolje kot konec leta 2019.Na tretji stopnički priljubljenosti je precej živahneje. Tokrat se je nanjo prvič uspelo uvrstiti ministru za zdravje, za nekaj mest na lestvici pa je zdrsnil decembra tretjeuvrščeni evropski komisar, ki ga je poleg Šabedra ta mesec prehitela še evropska poslankaRazen Pahorja in Šarca je vseh drugih 18 politikov, ki so uvrščeni na Barometer priljubljenosti, ta mesec doseglo slabšo oceno kot pred štirimi tedni.V zadnjem delu lestvice ostajajo zunanji ministerter predsednika SDSin Desusa, s tem, da sta Janša in Cerar tokrat zamenjala mesti v primerjavi z decembrom.