Prerivanje ob zmagi, ki je še ni

Čeprav vlada Roberta Goloba poskuša vsebinsko in kadrovsko očistiti dediščino vlade Janeza Janše, ki je državi v tujini zmanjševala ugled, pa ji to ravno na področju zunanje politike ne uspeva najbolje. Golob je najprej dvignil roke od napovedanega odpoklica politično nastavljenih veleposlanikov v izdihljajih Janševe vlade. Komu so ti profesionalci zares lojalni, se je lahko prepričal ob aferi zaradi washingtonske depeše Toneta Kajzerja. Tudi na vsebinskem področju je za zdaj več kontinuitete kot diskontinuitete. Golobova vlada je od Janševe prevzela ključno zunanjepolitično prioriteto, kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta OZN za obdobje 2024–2025.