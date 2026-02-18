Stranki Prerod in Pirati vložili svoji kandidatni listi

V Ljubljani sta danes kandidatne liste za državnozborske volitve vložili stranki Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča in Pirati. Obe napovedujeta aktivno kampanjo, pri čemer Prerod v ospredje postavlja spremembe volilne zakonodaje, Pirati pa računajo na preboj v parlament.

V Prerodu se zavzemajo za temeljito prenovo volilnega sistema. Če bodo po volitvah sodelovali pri oblikovanju oblasti, napovedujejo ukinitev volilnih okrajev, uvedbo preferenčnega glasu in uveljavitev domicilnega principa, po katerem bi lahko v določenem okolju kandidirali le tisti, ki tam tudi živijo. Priznavajo, da tega načela za letošnje volitve niso mogli povsod uresničiti, a so zadovoljni, da so uspeli oblikovati liste v vseh osmih volilnih enotah.

Predsednik sveta stranke Dušan Vučko je izpostavil tudi potrebo po pravičnejši razdelitvi volilnih enot, ki bi jih po njihovem mnenju morali prilagoditi bodočim pokrajinam oziroma do takrat obstoječim statističnim regijam.

Ob tem poudarjajo načelo enake teže glasu – da se poslanec voli na približno enako število volivcev. Med predlogi so še podaljšanje roka za vložitev kandidatnih list na 45 dni pred volitvami ter možnost elektronske oddaje list.

Predsednik stranke Vladimir Prebilič zagovarja tudi digitalizacijo oddaje podpore volivcev ter možnost elektronskih volitev ob ustrezni varnosti sistema.

Stranka predlaga znižanje starostne meje za volilno pravico na 16 let, pri čemer kot zgled navaja Avstrija. Podpirajo ohranitev volilnega molka, menijo pa, da bi bilo treba razmisliti o spremembah financiranja volilnih kampanj.

Tudi Pirati so kandidatne liste vložili v vseh volilnih enotah. Predsednik stranke Jasmin Feratović ob spodbudnih rezultatih javnomnenjskih anket napoveduje boj za vstop v državni zbor in računa na sedem poslanskih mandatov. Kampanjo bodo gradili na terenskem delu in predstavitvah kandidatov po posameznih enotah.

Predsednik stranke Jasmin Feratović ob spodbudnih rezultatih javnomnenjskih anket napoveduje boj za vstop v državni zbor in računa na sedem poslanskih mandatov. FOTO: Blaž Samec

Na njihovi listi je 48 kandidatov, polovica žensk in polovica moških. Med vidnejšimi kandidati so podpredsedniki stranke ter predstavniki podmladka.

V programu izpostavljajo boj proti korupciji, dostopnost stanovanj, razvoj kakovostnega javnega prevoza ter digitalno suverenost informacijskih sistemov javne uprave in kritične infrastrukture. Za oglaševanje na velikih panojih se niso odločili, saj zagovarjajo njihovo odstranitev iz večjih naselij.