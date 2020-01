Presaditve organov v Sloveniji nad mednarodnim povprečjem

Zaradi novih pravil Eurotransplanta lani nekaj manj presaditev

V centru za transplantacijsko dejavnost v UKC Ljubljana so lani presadili 96 organov, to je 38 ledvic, 22 src, 24 jeter, 11 pljuč (od tega eno na Dunaju) in eno trebušno slinavko. Na čakalnem seznamu je 227 bolnikov.

Povprečne čakalne dobe za transplantacijo so: za srce 247 dni (za urgentne presaditve 50 dni); za ledvico približno 300 dni; za jetra 155 dni.

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so v letu, ki se je šele dobro začelo, pred dvema pomembnima obletnicama. 20 let bo minilo od priključitve ZKC Eurotransplantu in 50 od prve transplantacije ledvice, ki sega v leto 1970. V pričakovanju jubilejev so se pohvalili z več dejstvi.Slovenska posebnost je, kot zapišejo, celostna obravnava bolnikov na enem mestu. »V UKC Ljubljana jih spremljamo tudi pred in po transplantaciji. Mi s temi bolniki skupaj dobesedno živimo. V večjih centrih, kjer se transplantacije dogajajo po tekočem traku, tem bolnikom ne sledijo. Našim bolnikom se ponuja najvišji ekspertni nivo, kar je velika dodana vrednost, ki lahko razloži dolgoročne uspehe,« meni strokovna direktorica UKC Ljubljana, prof. dr.V Sloveniji imamo največje število presaditev srca na tisoč prebivalcev na svetu. »Navajeni smo na visoke številke. Mislim, da je dobro, da vztrajamo pri teh visokih ciljih. To je vrh stroke in kaže na izjemno organiziranost organizacij. Naši rezultati vseh presaditev so boljši od povprečnih rezultatov Eurotransplanta,« je ob tem povedal vodja Centra za transplantacijsko dejavnost doc. dr.Letno običajno presadijo med 110 in 120 organov, lani so jih presadili nekaj manj, kar pripisujejo novim pravilom Eurotransplanta za presaditev ledvic, dodaja Kneževič. Do konca januarja pričakujejo prilagoditev sistema, tako da manjše države ne bodo več v slabšem položaju.Organizacija Eurotransplant sicer združuje osem držav. Na skupnem čakalnem seznamu je trenutno 13.985 bolnikov. Lani so presadili 6973 organov od 2041 umrlih darovalcev. Sistem temelji na menjavi, vsakemu bolniku iščejo najbolj primeren organ. Država dobi toliko organov, kot jih tudi posreduje v tujino.Za nadaljnji razvoj transplantacijske dejavnosti pa so nujni novi prostori, je opozoril generalni direktor UKC. »Te ta trenutek vidimo v novih prostorih na trenutni lokaciji zavoda za varstvo pri delu, kjer bi skušali združiti vso transplantacijsko dejavnost. Na drugi strani pa s Slovenija-transplantom na novo podpisujemo osveženo pogodbo, ki obema zavodoma daje nove priložnosti za razvoj in medsebojno sodelovanje,« je dodal.Z darovanjem se strinja 78 odstotkov svojcev. V Nemčiji na primer v darovanje privoli le okoli 50 odstotkov svojcev, je poudarila direktorica zavoda Slovenija-transplant. V registru je vpisanih 9872 oseb. V register se je mogoče vpisati osebno na pooblaščenih mestih oziroma na portalu e-uprave. Podatek se po vpisu zaklene, bolnišnični koordinatorji lahko do njega dostopajo šele po smrti darovalca.