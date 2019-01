Prešiček je ponudil odstop

Dejan Prešiček odhaja. FOTO: Leon Vidic

Pismo Dejana Prešička



Spoštovani predsednik vlade Marjan Šarec,



položaj ministra za kulturo v vaši vladi sem sprejel z željo, da s potrebnimi spremembami ustvarimo pogoje za to, da slovenska kultura, ustvarjanje in izražanje v polni meri zaživijo kot gibalo družbene identitete in napredka. Kot človek, ki vse svoje življenje deluje v kulturi, vem, da ima Slovenija izjemno živ in ustvarjalen kulturni organizem z bogatimi razvojnimi potenciali.



To mesto pa sem sprejel tudi z odgovornostjo. Odgovornostjo za to, da premaknemo stvari, ki stojijo že leta, naprej in na bolje. Za tiste, ki smo s kulturo povezani, pa tudi za Slovenijo nasploh. Svoje delo sem po svojem mnenju opravljal tako, kot sem prisegel pred Državnim zborom, ko sem dejal: »Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.«



Kot veste, je bilo v zadnjih dneh Ministrstvo za kulturo, ki ga vodim, velikokrat medijsko izpostavljeno, predvsem z namenom diskreditacije mene in mojih kolegov na ministrstvu. V tem pismu ne želim ponovno pojasnjevati svojih stališč, saj le-te poznate. Prav tako poznate moje delo. A vseeno dovolite, da izpostavim dosežke, ki smo jih v tem kratkem obdobju dosegli na Ministrstvu za kulturo. Prva zadeva, ki bi jo izpostavil, je ponoven dvig sredstev za kulturo, česar nikomur od mojih predhodnikov po letu 2012 ni uspelo. Gre za dosežek, za katerega se zahvaljujem predvsem svojim sodelavkam in sodelavcem, ki so za rebalans proračuna in boljše stanje v kulturi trdo delali. Druga zadeva, ki jo želim poudariti, je večja uspešnost črpanja evropskih sredstev. Kultura je bila na tem področju v zadnjih letih zapostavljena, zato sem vesel, da smo s skupnimi napori zmogli narediti premik na boljše. Tretja zadeva, ki bi jo izpostavil, je, da smo v času mojega vodenja Ministrstva za kulturo uspeli narediti korake tudi k bolj optimalni porabi javnega denarja. S tem bomo ne samo izboljšali poslovanje kulturnih ustanov nasploh, ampak bomo dobili več denarja tudi za druge aktivnosti v kulturi. To so spremembe, ki mi jih je s številnimi pismi podpore priznala tudi širša strokovna javnost.



Kljub naštetim uspehom pa smo se v tem času na Ministrstvu za kulturo ukvarjali tudi s težavami, ki niso posledica mojega vodenja, ampak izhajajo iz zatečenega stanja preteklih let. V zadnjih dneh so te zadeve izbruhnile na plano. Obžalujem, da nas je prerana in nepojasnjena smrt uslužbenca Ministrstva za kulturo, ki je prizadela ne samo moje sodelavke in sodelavce, ampak tudi celotno vodstveno strukturo ministrstva, četudi nam mediji občasno očitajo drugače, ponovno spomnila, da moramo tudi ministri več svojega časa posvetiti medosebnim odnosom na vseh ravneh v organu, ki ga vodimo.



Spoštovani gospod predsednik vlade,



v zadnjem tednu sem doživel nekaj, kar ne privoščim nikomur. Javni linč, ki se je zgodil, ni prizadel samo mene in mojih sodelavcev, ampak tudi tiste v kulturi, ki – kot bi rekel Prešeren – »dobro v srcu mislijo«. Tega pa ne morem dopustiti, saj nisem brezčuten človek, kot so me nekateri (mediji) želeli prikazati. Sploh po moji ponesrečeni izjavi v zadnji Tarči, ki so jo dobesedno lahko razumeli samo tisti, ki so imeli slabe namene.



Vse povedano, spoštovani predsednik vlade, me vodi do edine možne rešitve, in sicer da vam ponudim svoj odstop z mesta ministra za kulturo. Naj ob tem poudarim, da se vam zahvaljujem za priložnost, da sem minister za kulturo v vaši vladi. Prav tako se zahvaljujem svoji stranki Socialnim demokratom, ki me je predlagala ter vsem, ki so moje imenovanje podprli. V mojem mandatu je bilo opravljenega veliko dela, nekateri rezultati so že vidni, drugi še bodo.



Spoštovani gospod predsednik vlade Marjan Šarec,



dovolite mi, da se na koncu zahvalim vsem direktoricam in direktorjem javnih zavodov, nevladnim organizacijam, samozaposlenim v kulturi, ustvarjalkam in ustvarjalcem, ljubiteljem ter vsem ostalim, ki so izrazili podporo mojemu delovanju na Ministrstvu za kulturo.



V pričakovanju vaše odločitve vas lepo pozdravljam in želim vse dobro.



Dejan Prešiček



V Ljubljani, 27. 1. 2019

Kulturni ministerje ponudil odstop. Predsedniku vladeje poslal odstopno izjavo. Med drugim je zapisal, da je v zadnjem tednu sem doživel nekaj, kar ne privoščim nikomur: »Javni linč, ki se je zgodil, ni prizadel samo mene in mojih sodelavcev, ampak tudi tiste v kulturi, ki – kot bi rekel Prešeren – 'dobro v srcu mislijo'. Tega pa ne morem dopustiti, saj nisem brezčuten človek, kot so me nekateri (mediji) želeli prikazati.«Prešiček se je v pismu tudi zahvalil za sodelovanje, odstop pa je opisal kot edino možno rešitev nastale situacije, obenem pa naj bi dodal, da ni brezčuten človek. Prešiček je doslej že večkrat zanikal obtožbe glede šikaniranja podrejenih, priznal pa je, da je službenemu kurirju devetkrat naročil prevoz svojih inštrumentov na glasbeni konservatorij.V kabinetu predsednika vlade za zdaj molčijo, vse – vključno s tem, ali bo predsednik vlade sprejel ponujeni odstop – bo predsednik vlade pojasnil na novinarski konferenci ob 10. uri. Brez komentarja je tudi prvak SD, ki se je včeraj po šesturni klavzuri širšega vrha stranke, zahvalil za podporo, ki so jo prejeli v obliki pisem podpore in klicev. Na vprašanja ni odgovarjal, prav tako tudi ne Prešiček.Za ponedeljek je Dejan Prešiček sicer želel sklicati tudi svet delavcev ministrstva, kjer je upal, da mu bodo takrat v obraz povedali, kaj jih moti. Predsednik sindikata delavk in delavcev ministrstva za kulturo (SDDMK)je to storil že v petek, ko je v odprtem pismu premierju sporočil, da z ministrom »ne morejo več sodelovati« in da naj ga »nemudoma zamenja«.Po drugi strani pa je minister prejel tudi več izrazov podpore, med drugim od vodstva ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet, ki ga je vodil med letoma 2010 in 2018, ter od nekaterih kulturnikov in institucij, ki poudarjajo, da so po dolgem času dobili sogovornika, ki je bil pripravljen sistemsko odpraviti anomalije.