Končno znan datum: začetek cepljenja proti gripi bo 2. novembra

V Sloveniji se bo cepljenje proti sezonski gripi začelo 2. novembra, kar je nekoliko kasneje kot v preteklih letih. Razlog za kasnejši začetek cepljenja so zamude pri dobavi cepiv, s čimer se soočajo vse evropske države, so danes sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Cepljenje proti gripi priporočajo predvsem starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, osebam z izrazito prekomerno telesno težo, majhnim otrokom (od šestih mesecev do dveh let starosti), nosečnicam in zaposlenim v zdravstvu.

Sprva je bilo predvideno, da se bo cepljenje začelo 20. oktobra, tako kot v lanskem letu.

»S podobnimi težavami se srečujejo tudi druge države severne poloble, zato začetek cepljenja zamikajo v več evropskih državah. O zamudah pri dobavi cepiv proti gripi je poročala tudi Svetovna zdravstvena organizacija,« je pojasnila zdravnica Nadja Šinkovec Zorko.

Po njenih besedah si na NIJZ od prejema prvih informacij o predvidenih zamudah prizadevajo za čimprejšnjo zagotovitev dodatnih količin cepiva, da bi cepljenje v Sloveniji potekalo čim bolj nemoteno.

Dodatne količine cepiva bodo zagotovljene postopoma

V Sloveniji bo do konca oktobra predvidoma 100 tisoč odmerkov cepiv proti gripi. Ker začetne količine cepiva še ne bodo zadostovale za vsa naročila izvajalcev cepljenja, bo NIJZ v prvi dobavi izvajalcem zagotovil sorazmeren delež odmerkov glede na število cepljenj, ki jih je posamezni izvajalec izvedel v pretekli sezoni.

Lani je bilo skupaj proti gripi cepljenih več kot 167.000 prebivalcev. »Preostale naročene količine bodo izvajalcem dostavljene naknadno, ko bodo na voljo večje količine cepiva,« so napovedali na NIJZ, ki je o odložitvi začetka cepljenja že obvestil izvajalce.

»A ne glede na zamik začetka bo cepljenje proti gripi v Sloveniji izvedeno, dodatne količine cepiva pa bodo zagotovljene postopoma. O nadaljnjih informacijah bomo pravočasno obveščali tako izvajalce kot javnost,« so poudarili.

Priporočila glede prednostnih skupin ostajajo nespremenjena. NIJZ izvajalcem cepljenja priporoča, da na začetku izvajanja cepljenja po možnosti prednostno cepijo rizične oziroma ranljive skupine prebivalstva.