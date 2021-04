Preštevanja se bodo vrstila drugo za drugim

V nadaljevanju preberite:

LMŠ, SD, Levica in SAB, ki imajo skupaj 39 poslancev, so vložili predlog ustavne obtožbe premiera Kje bodo dobili še sedem glasov za uspeh – torej, da bo o očitanih kršitvah zakonov in ustave sploh presojalo ustavno sodišče – se po besedah prvaka največje koalicijske strankeob vložitvi predloga v državni zbor niso spraševali, ampak dajejo z njim »možnost vsakemu poslancu, da se izjasni«. Štiri bi jim lahko morda zagotovila novoustanovljena poslanska skupina nepovezanih, ki pa pod sam predlog ni prispevala podpisov.Da gre za razdiralno vedenje ter poskus destabilizirati vlado, boj za oblast in ustvarjanje politične krize, so ga podprli tudi v koalicijskih SDS, NSi in SMC, ki po odhodu četverice poslancev v opozicijo zdaj štejejo le še 38 poslancev. Za doseganje večine v državnem zboru tako potrebujejo glasove manjšinskih poslancev, SNS in Desusa, kjer se bo po zamenjavi začasnega vodstva njihove stranke pritisk na poslance. Preberite tudi koalicijska razmišljanja, kako do 46. glasu.