Ljubljana je znova v soju več kot 50 kilometrov prazničnih luči in preko 800 svetlobnih teles. Luči so razsvetlile tudi Zvonko, kot je ime letošnji smreki na Prešernovem trgu, kjer se je danes zbrala množica ljudi.

Današnji večer je uvod v praznično dogajanje v prestolnici, ki napoveduje številne koncerte in druge dogodke.

Prižig prazničnih luči. Ljubljana, 27. november 2026 Foto Leon Vidic/delo

Zvonka, visoka 25 metrov in težka šest ton

Do prižiga luči so tokrat ob pomoči obiskovalcev mesta od deset navzdol odštevali ljubljanski župan Zoran Janković in zbor učenk in učencev Waldorfske šole, ki je poskrbel za glasbeni uvod v današnji večer. Janković je ob vstopu v praznični čas poudaril pomen druženja, solidarnosti in sodelovanja.

Prižig prazničnih luči. Ljubljana, 27. november 2026 Foto Leon Vidic/delo

Želi si, da bi si vzeli čas za praznovanje, postavil pa se je tudi za otroke in njihovim staršem povedal, da so bili celo leto pridni, zato naj jim le privoščijo tudi kakšno sladkarijo.

Osrednja smreka na Prešernovem trgu je iz ljubljanske Šiške, visoka je 25 metrov, težka šest ton in okrašena s približno desetimi kilometri luči. Poimenovali so jo po njeni dosedanji lastnici – Zvonka.

Prižig prazničnih luči. Ljubljana, 27. november 2026 Foto Leon Vidic/delo

Brezplačni mestni avtobusi

Svetlobno okrasitev mesta dopolnjuje še deset prazničnih smrek. V praznično vzdušje se je odel tudi Ljubljanski grad. Praznično ponudbo prestolnice so tudi letos obogatili z darilno in gostinsko ponudbo prazničnega sejma.

Štanti, hrana, pijača, kuhano vino. Prižig prazničnih luči. Ljubljana, 27. november 2026 Foto Leon Vidic/delo

Občina obiskovalce vabi, da se v središče mesta brezplačno pripeljejo z mestnimi avtobusi. Danes zvečer bodo vsi avtobusi v coni ena brezplačni. Potniki, ki nimajo kartice Urbana, aplikacije Urbana ali plačilne kartice, se bodo lahko validirali s QR kodo, ki jo bodo lahko pridobili na spletni strani LPP ali na potniški blagajni.

Prižig prazničnih luči. Ljubljana, 27. november 2026 Foto Leon Vidic/delo

Ljubljana bo v praznični svetlobi odsevala vse do 15. januarja.