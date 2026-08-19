Prepir zaradi parkiranja na mestu za invalide se je končal s hudimi poškodbami

Spor zaradi parkiranja na mestu za invalide v eni od piranskih garažnih hiš se je včeraj nekaj čez šesto uro popoldne končal z nasiljem in hudimi poškodbami. Moški, star okoli 30 let, je po navedbah koprske policijske uprave v obraz udaril približno 70-letnega moškega, ta je padel in z glavo udaril ob tla.

Policisti so bili o nasilnem dogodku obveščeni včeraj ob 18.34. Po prvih informacijah naj bi moški potisnil drugega moškega, ta je po padcu doživel še zdravstveni napad, zato so na kraj dogodka napotili reševalce.

Policisti so nato ugotovili, da je spor izbruhnil zaradi neustreznega parkiranja. Približno 70-letni moški je hotel preprečiti parkiranje na mestu, namenjenem invalidom. Pri tem ga je drugi udeleženec, star okoli 30 let, z dlanjo udaril v obraz. Starejši moški je padel in z glavo udaril ob tla.

Reševalci so poškodovanega najprej odpeljali v izolsko splošno bolnišnico, nato pa zaradi resnosti poškodb v ljubljanski klinični center. Policisti so vozilo osumljenca našli v garažni hiši, njega pa pozneje opazili v bližini. Po navedbah policije je bil ob njihovem prihodu močno pod vplivom alkohola. Odredili so mu strokovni pregled zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, zdravil in prepovedanih drog.

Policija primer preiskuje zaradi suma kaznivega dejanja posebno hude telesne poškodbe.