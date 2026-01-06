  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Pretirani telesni napor v mrazu lahko povzroči težave

    Zunaj se zadržujmo čim krajši čas, izberimo primerna oblačila, zaužijmo dovolj tople hrane in pijače, svetujejo na NIJZ.
    Mraz lahko škodljivo vpliva tudi na delavce, ki delajo na prostem. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Galerija
    Mraz lahko škodljivo vpliva tudi na delavce, ki delajo na prostem. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Andreja Žibret
    6. 1. 2026 | 16:30
    6. 1. 2026 | 16:35
    4:43
    A+A-

    Tako kot poletna vročina tudi zimski mraz, še posebno ko so temperature dlje časa pod lediščem, lahko škodljivo vpliva na zdravje. Med občutljivejšimi skupinami prebivalcev so starejši odrasli, otroci, nosečnice, kronični bolniki, ljudje z nizkim socialno-ekonomskim statusom, brezdomci in socialno izolirani. Škodljive vplive pa lahko omilimo ali preprečimo, pravijo na NIJZ.

    • Telesu je dobro omogočiti vzdrževanje toplote.
    • Izogibajmo se ledenim površinam.
    • Potrebna je pazljivost pri uporabi električnih odej.

    Mraz lahko slabo vpliva tudi na ljudi, ki živijo v slabo ogrevanih in prezračevanih ter vlažnih okoljih s plesnijo, v prenatrpanih prostorih, pa tudi na delavce, ki delajo na prostem. Simona Perčič, starejša zdravnica specialistka na NIJZ, svetuje, da se v prihodnjih mrzlih dneh zadržujemo v zaprtih prostorih, ko so temperature izredno nizke in če piha veter, zunaj pa čim krajši čas. Doma poskrbimo za varno ogrevanje in zračenje prostorov, saj lahko mraz zaradi neustreznega ogrevanja vpliva tudi na več zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

    Poslabšanje kroničnih bolezni

    Zdravnica opozarja, da mraz dodatno obremeni srce in lahko povzroči poslabšanje astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni. Ljudem, ki imajo kronično srčno obolenje, povišan krvni tlak, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen, priporoča, da se izogibajo telesnim naporom. Če pa morajo opravljati telesno aktivnost, na primer odmetavati sneg, naj se toplo oblečejo in delajo počasi. O morebitni spremembi odmerkov zdravil in o telesni aktivnosti v mrzlem vremenu pa se je dobro pogovoriti z osebnim zdravnikom.

    Dobro se je izogibati tudi ledenim površinam, saj so v takšnih razmerah pogostejše poškodbe zaradi padca na poledenelih poteh, stopnicah in pločnikih. Poti v okolici doma naj bodo posute s soljo in peskom, pomembno se je dogovoriti tudi o čiščenju snega.

    Mraz lahko dodatno obremeni srce in lahko povzroči poslabšanje astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni.

    Tudi v mrazu je treba uživati dovolj hrane in pijače, saj telo za vzdrževanje telesne temperature potrebuje veliko energije. Topla hrana in pijača ogrejeta telo. Zmeren telesni napor je koristen, saj povečuje nastajanje telesne toplote. Vendar med naporom telo porablja energijo, ki bi jo sicer potrebovalo za vzdrževanje telesne temperature, zato pretiran telesni napor v mrazu lahko povzroči zdravstvene težave, opozarja zdravnica.

    Pomoč bolj ogroženim

    Mraz lahko povzroči tudi podhladitev telesa, omrzline in ozebline. Bodimo pozorni na tresenje zaradi mraza. To je pomemben znak, da telo izgublja toploto. Če tresenje ne preneha, se umaknemo v topel prostor. Simona Perčič priporoča tudi izbiro primernih oblačil, ki morajo biti topla in suha. Nosimo kapo, šal, rokavice in vodoodporno obutev. Obleka v številnih slojih bo učinkoviteje ohranjala primerno telesno temperaturo. Volnena in svilena oblačila ter oblačila iz nekaterih umetnih materialov so toplejša od bombaža. Vrhnje oblačilo, na primer plašč ali jakna, naj ne prepušča vetra. Poskrbimo, da so oblačila suha, kajti v vlažnih se telo hitro ohladi. Tudi med potenjem se hitro odvaja telesna temperatura, zato bodimo pozorni, da nam ni prevroče, je poudarila.

    Dobro se je izogibati tudi ledenim površinam, saj so v takšnih razmerah pogostejše poškodbe zaradi padca na poledenelih poteh, stopnicah in pločnikih. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Dobro se je izogibati tudi ledenim površinam, saj so v takšnih razmerah pogostejše poškodbe zaradi padca na poledenelih poteh, stopnicah in pločnikih. FOTO: Dejan Javornik/Delo

    Ob tem pa pomagajmo drugim, še posebno ljudem, ki so bolj ogroženi in jih mraz lahko najbolj prizadene. Pri starejših sosedih in znancih na primer preverimo, ali so njihova stanovanja primerno ogreta. Električno odejo pa je treba uporabljati v skladu z navodili proizvajalcev in samo, če ni poškodovana. Nikoli pa je ne uporabljamo skupaj z gretjem s pomočjo vroče vode, na primer s termoforjem ali plastenko, še svetuje zdravnica.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Slovenija

    Težko pričakovana zimska idila (FOTO)

    Zdi se, da je upočasnjen promet le majhna cena za zimsko pravljico.
    6. 1. 2026 | 14:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Praznovanje in alkohol

    Dve slovenski regiji med regijami z najvišjo smrtnostjo zaradi alkohola v EU

    Lani je bilo pri nas zaradi zastrupitve z alkoholom hospitaliziranih kar 122 otrok in mladostnikov ter mladih odraslih.
    Andreja Žibret 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Svetovni dan sladkorne bolezni

    Skoraj vsak drugi odrasli ne ve, da je sladkorni bolnik

    Mnoga delovna mesta so nezdravo okolje za zaposlene, primanjkuje možnosti za gibanje, zdravo prehrano, je poudarjeno v letošnji kampanji.
    Andreja Žibret 14. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravjezimamrazNIJZ

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenska vojska

    Biti v službi domovine je nekaj najbolj plemenitega in častnega

    Novi poveljnik sil brigadir Uroš Paternus v ospredje postavlja skrb za kader in povečevanje operativnosti sredstev.
    Novica Mihajlović 6. 1. 2026 | 17:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Tašner Vatovec šokiral tovariše v Levici, SD ga je sprejela z odprtimi rokami

    Han: Prestop bistveno krepi možnosti zmage na levi sredini. Vrečko: Tašner Vatovec je izdal stranko zaradi svojih osebnih in političnih koristi in interesov.
    Uroš Esih 6. 1. 2026 | 16:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Škodljivi vplivi nizkih temperatur

    Pretirani telesni napor v mrazu lahko povzroči težave

    Zunaj se zadržujmo čim krajši čas, izberimo primerna oblačila, zaužijmo dovolj tople hrane in pijače, svetujejo na NIJZ.
    Andreja Žibret 6. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Vojaki na ulicah, novinarji v priporu

    Venezuelci živijo v negotovosti, saj ni jasno, kdo jim vlada, potem ko je Trump dal ugrabiti predsednika Madura.
    Tone Hočevar 6. 1. 2026 | 16:29
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Južna Francija

    Samooklicani hipnoterapevt obtožen posilstva 14 žensk, zlorabe je tudi posnel

    Obdolženec Cyril Zattara iz južne Francije je od začetka pripora leta 2021 priznal deset obtožb posilstva.
    6. 1. 2026 | 15:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Škodljivi vplivi nizkih temperatur

    Pretirani telesni napor v mrazu lahko povzroči težave

    Zunaj se zadržujmo čim krajši čas, izberimo primerna oblačila, zaužijmo dovolj tople hrane in pijače, svetujejo na NIJZ.
    Andreja Žibret 6. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Vojaki na ulicah, novinarji v priporu

    Venezuelci živijo v negotovosti, saj ni jasno, kdo jim vlada, potem ko je Trump dal ugrabiti predsednika Madura.
    Tone Hočevar 6. 1. 2026 | 16:29
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Južna Francija

    Samooklicani hipnoterapevt obtožen posilstva 14 žensk, zlorabe je tudi posnel

    Obdolženec Cyril Zattara iz južne Francije je od začetka pripora leta 2021 priznal deset obtožb posilstva.
    6. 1. 2026 | 15:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo