Pretirani telesni napor v mrazu lahko povzroči težave

Tako kot poletna vročina tudi zimski mraz, še posebno ko so temperature dlje časa pod lediščem, lahko škodljivo vpliva na zdravje. Med občutljivejšimi skupinami prebivalcev so starejši odrasli, otroci, nosečnice, kronični bolniki, ljudje z nizkim socialno-ekonomskim statusom, brezdomci in socialno izolirani. Škodljive vplive pa lahko omilimo ali preprečimo, pravijo na NIJZ.

Telesu je dobro omogočiti vzdrževanje toplote.

Izogibajmo se ledenim površinam.

Potrebna je pazljivost pri uporabi električnih odej.

Mraz lahko slabo vpliva tudi na ljudi, ki živijo v slabo ogrevanih in prezračevanih ter vlažnih okoljih s plesnijo, v prenatrpanih prostorih, pa tudi na delavce, ki delajo na prostem. Simona Perčič, starejša zdravnica specialistka na NIJZ, svetuje, da se v prihodnjih mrzlih dneh zadržujemo v zaprtih prostorih, ko so temperature izredno nizke in če piha veter, zunaj pa čim krajši čas. Doma poskrbimo za varno ogrevanje in zračenje prostorov, saj lahko mraz zaradi neustreznega ogrevanja vpliva tudi na več zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

Poslabšanje kroničnih bolezni

Zdravnica opozarja, da mraz dodatno obremeni srce in lahko povzroči poslabšanje astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni. Ljudem, ki imajo kronično srčno obolenje, povišan krvni tlak, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen, priporoča, da se izogibajo telesnim naporom. Če pa morajo opravljati telesno aktivnost, na primer odmetavati sneg, naj se toplo oblečejo in delajo počasi. O morebitni spremembi odmerkov zdravil in o telesni aktivnosti v mrzlem vremenu pa se je dobro pogovoriti z osebnim zdravnikom.

Dobro se je izogibati tudi ledenim površinam, saj so v takšnih razmerah pogostejše poškodbe zaradi padca na poledenelih poteh, stopnicah in pločnikih. Poti v okolici doma naj bodo posute s soljo in peskom, pomembno se je dogovoriti tudi o čiščenju snega.

Mraz lahko dodatno obremeni srce in lahko povzroči poslabšanje astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni.

Tudi v mrazu je treba uživati dovolj hrane in pijače, saj telo za vzdrževanje telesne temperature potrebuje veliko energije. Topla hrana in pijača ogrejeta telo. Zmeren telesni napor je koristen, saj povečuje nastajanje telesne toplote. Vendar med naporom telo porablja energijo, ki bi jo sicer potrebovalo za vzdrževanje telesne temperature, zato pretiran telesni napor v mrazu lahko povzroči zdravstvene težave, opozarja zdravnica.

Pomoč bolj ogroženim

Mraz lahko povzroči tudi podhladitev telesa, omrzline in ozebline. Bodimo pozorni na tresenje zaradi mraza. To je pomemben znak, da telo izgublja toploto. Če tresenje ne preneha, se umaknemo v topel prostor. Simona Perčič priporoča tudi izbiro primernih oblačil, ki morajo biti topla in suha. Nosimo kapo, šal, rokavice in vodoodporno obutev. Obleka v številnih slojih bo učinkoviteje ohranjala primerno telesno temperaturo. Volnena in svilena oblačila ter oblačila iz nekaterih umetnih materialov so toplejša od bombaža. Vrhnje oblačilo, na primer plašč ali jakna, naj ne prepušča vetra. Poskrbimo, da so oblačila suha, kajti v vlažnih se telo hitro ohladi. Tudi med potenjem se hitro odvaja telesna temperatura, zato bodimo pozorni, da nam ni prevroče, je poudarila.

Ob tem pa pomagajmo drugim, še posebno ljudem, ki so bolj ogroženi in jih mraz lahko najbolj prizadene. Pri starejših sosedih in znancih na primer preverimo, ali so njihova stanovanja primerno ogreta. Električno odejo pa je treba uporabljati v skladu z navodili proizvajalcev in samo, če ni poškodovana. Nikoli pa je ne uporabljamo skupaj z gretjem s pomočjo vroče vode, na primer s termoforjem ali plastenko, še svetuje zdravnica.