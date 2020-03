Preusmeritev v šivanje zaščitnih mask

V Kometu prve zaščitne maske že šivajo. Foto Komet

Koliko mask bi v Sloveniji potrebovali samo v zdravstvu – in domovih za starejše –, na ministrstvu za zdravje ne povedo. »Ker vsak dan zbiramo podatke o dejavnosti in stanju porabe opreme, se tudi ocena spreminja, zato bi bilo trenutno vsako navajanje podatkov glede skupnih potreb zelo špekulativno, še posebno v zvezi z nabavami, ki se aktivno izvajajo,« pravijo.

Prispeli pošiljki z zaščitno opremo V ponedeljek dopoldne so v skladišče civilne zaščite v Rojah dostavili 60.000 visoko učinkovitih mask FFP2 za zdravstveno osebje. V nedeljo pa je Slovenska vojska z večnamenskim vojaškim letalom pripeljala 55 kartonov zaščitne opreme s 3000 zaščitnimi maskami in 1200 zaščitnimi oblekami s pripadajočimi vizirji. Pristojni zagotavljajo, da je zalog zaščitne opreme dovolj za teden dni, s tem da so v prihodnjih dneh predvidene nove velike dobave, tudi aparatov za umetno predihavanje.

Krojenje zaščitnih mask v Kometu Foto Komet

»Primerjava je pokazala, da je kirurška maska trikrat učinkovitejša od maske domače izdelave, obe pa zelo zmanjšata prehajanje mikroorganizmov z uporabnika na okolico,« pravijo Mladi zdravniki Slovenije.

– »Zdaj imamo materiala za 150.000 kosov zaščitnih mask, za približno 300.000 kosov pa ga bomo dobili v prihodnjih dneh,« pravi, direktor podjetja Prevent-Deloza , o posebnem certificiranem blagu za enega od zdaj najbolj iskanih artiklov. Občine pa za svoje prebivalce zagotavljajo zaščitne maske iz materialov, ki niso certificirani, a je bolje, da imajo ljudje take, kot da bi bili brez zaščite.V Celju, Metliki, Murski Soboti, Gornjih Petrovcih, na Ptuju in v Kidričevem šivajo zaščitne maske iz materialov, ki imajo certifikat za zagotavljanje preprečevanja kapljične okužbe ter ščitijo pred virusi in bakterijami. Te maske so namenjene zdravstvenemu osebju, ki jih najbolj potrebuje in je tudi prvi na prioritetni listi.Podjetja delajo za Prevent-Delozo, kjer bodo v prihodnjih šestih tednih izdelali najmanj 300.000 zaščitnih (pralnih) mask. »Proizvodnje zaradi lastnih logističnih in kadrovskih omejitev ne moremo več bistveno povečati,« pravi Boštjan Marolt.Šivanju zaščitnih mask svojo proizvodnjo prilagajajo tudi v metliškem Kometu, kjer šivajo žensko perilo. »V petek smo dobili certificiran material, ki ga že krojimo, začeli pa smo šivati tudi zaščitne maske, vendar bo proizvodnja v polnem teku šele v sredo,« pravi, direktor podjetja Komet.Zaradi težav s prehajanjem meje – 14-dnevna karantena za prebivalce Hrvaške ob prihodu na Hrvaško – imajo zdesetkano proizvodnjo, saj manjka 65 odstotkov šivilj: namesto 55 jih dela 15. Tudi proizvodnja mask bo zato trikrat manjša od načrtovane.Toda z nedeljskim vladnim odlokom, da je na zaprtih javnih krajih treba ne le upoštevati varno razdaljo, ampak obvezno nositi tudi rokavice in uporabljati zaščitne maske ali druge vrste zaščite ust in nosu – kot sta šal ali ruta – so se potrebe po zaščitnih maskah še povečale. V številnih občinah – tudi v Metliki, Kočevju, Ajdovščini – maske izdelujejo zasebniki in podjetja. V Ajdovščini so razvili svojo zaščitno masko iz polipropilena, ki se uporablja kot filter v kirurških maskah, in jih bodo vsak dan izdelali 10.000.»Naše maske niso narejene iz certificiranega materiala in niso za medicinske namene, so pa podobne tistim, ki jih ljudje lahko sešijejo doma,« pravi, direktor kočevskega invalidskega podjetja Recinko, kjer izdelujejo tudi zaščitno opremo. Do zdaj so maske šivali za podjetja in civilno zaščito, z vladnim odlokom in pobudo občine pa jih bodo prodajali tudi prek zadruge Zakladi Kočevske. Konec tedna bodo na voljo prvim kupcem, ki bodo za komplet treh mask odšteli pet evrov.Zdaj v Recinku, kjer je 140 zaposlenih, večinoma težje zaposljivih, naredijo od tisoč do dva tisoč mask na dan. Z Melaminom pa se dogovarjajo, da bi razvili kakovostno zaščitno masko iz posebnega materiala. »A za to potrebujemo čas,« pravi Južnič.