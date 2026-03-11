  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Prevaranti Dominiko Švarc Pipan spraševali o vplivnih Slovencih in jo snemali

    Videti je bilo kot običajno poslovno svetovanje, pravi nekdanja ministrica. Spraševali so jo še, kaj bi hoteli ljudje na položajih v zameno za podporo naložbi.
    Domnevne investitorje je zanimalo, kdo ima v Sloveniji vpliv, kakšen vpliv imajo konkretni ljudje, kar se ji je zdelo nenavadno, je povedala nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, zdaj pravna in poslovna svetovalka. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Domnevne investitorje je zanimalo, kdo ima v Sloveniji vpliv, kakšen vpliv imajo konkretni ljudje, kar se ji je zdelo nenavadno, je povedala nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, zdaj pravna in poslovna svetovalka. FOTO: Voranc Vogel
    STA
    11. 3. 2026 | 12:47
    11. 3. 2026 | 13:48
    4:17
    A+A-

    Predvolilna kampanja dobiva nove razsežnosti. Na spletu sta se danes pojavila posnetka nekdanje ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan. Kakor je ta pojasnila za STA, sta nastala na dveh sestankih z domnevnim britanskim investicijskim skladom. »A očitno je bilo vse lažno in nastavljeno z namenom vplivanja na volitve,« ocenjuje Dominika Švarc Pipan.

    Na posnetkih je videti nekdanjo ministrico, zdaj pravno in poslovno svetovalko, med sestankoma v restavraciji, v katerih med drugim pojasnjuje, koga pozna in kdo je v Sloveniji vpliven oziroma kdo vpliva na koga. Iz posnetkov ni razvidno, o čem točno teče pogovor, je pa Švarc Pipanova za STA pojasnila, da jo je kontaktiral domnevni britanski investicijski sklad Stockard Capital, ki je dejal, da želi investirati v podatkovne centre v regiji.

    »Želeli so preveriti, ali bi bil Gen-I zainteresiran za skupno naložbo z njimi. Tu naj bi bila moja vloga, da pri Gen-I preverim, ali obstaja tak interes, in če obstaja, da jim nato poslovno pomagam in svetujem pri poslu v Sloveniji. Ni šlo za lobiranje ali kar koli nezakonitega, ampak običajno poslovno svetovanje,« je Dominika Švarc Pipan pojasnila vsebino pogovorov.

    image_alt
    Dominika Švarc Pipan: Srečno, Slovenija

    Kot je še dejala, se je s predstavniki podjetja dobila dvakrat, enkrat v februarju in drugič pred nekaj dnevi, 5. marca, na Dunaju. Letalske vozovnice iz Zagreba in nastanitev na Dunaju so krili oni, kar je, kot je dejala, v poslovnem svetu v tujini povsem običajno, kadar je interes za sodelovanje na njihovi strani.

    »Zadeva je bila videti zelo avtentično, dobila sem se z dvema predstavnikoma, eden od njiju se je predstavil kot Američan, ki je dalj časa delal v Silicijevi dolini, nato pa se preselil v Združeno kraljestvo, kjer je skupaj s partnerjem iz Češke odprl investicijski sklad,« je pojasnjevala.

    Preden se je lotila česar koli, je os domnevnih poslovnežev po elektronski pošti zahtevala razkritje nekaterih informacij o investitorjih, ki bi jih tudi predstavila Gen-I. »Ničesar od tega do danes nisem dobila,« je povedala Dominika Švarc Pipan. FOTO: Jože Suhadolnik
    Preden se je lotila česar koli, je os domnevnih poslovnežev po elektronski pošti zahtevala razkritje nekaterih informacij o investitorjih, ki bi jih tudi predstavila Gen-I. »Ničesar od tega do danes nisem dobila,« je povedala Dominika Švarc Pipan. FOTO: Jože Suhadolnik

    Nekoliko čudno pa se ji je zdelo, da so jo na sestankih začeli spraševati o tem, kaj bi hoteli ljudje na položajih v Sloveniji v zameno za to, da bi podprli naložbo. »Pojasnila sem jim, da v Sloveniji to ne gre tako, da smo urejena država,« je dejala. Zanimalo jih je tudi, kdo ima v Sloveniji vpliv, kakšen vpliv imajo konkretni ljudje ... »To se mi je zdelo čudno, a sem se prepričala, da sem paranoična,« je iskrena Švarc Pipanova.

    Zato je, preden se je lotila česar koli, od njih po elektronski pošti zahtevala razkritje nekaterih informacij o investitorjih, ki bi jih tudi predstavila Gen-I. »Ničesar od tega do danes nisem dobila,« je dejala. Prav tako od njih ni dobila nobenega plačila, je dodala.

    »Da je nekdo postavil celo lažno spletno stran, vso komunikacijsko infrastrukturo in vložil toliko denarja samo zato, da mi je nastavil past in me posnel, da bi vplival na volitve v Sloveniji, kaže na velik interes tujih sil,« je prepričana mednarodna pravnica in nekdanja ministrica za pravosodje. FOTO: Jože Suhadolnik
    »Da je nekdo postavil celo lažno spletno stran, vso komunikacijsko infrastrukturo in vložil toliko denarja samo zato, da mi je nastavil past in me posnel, da bi vplival na volitve v Sloveniji, kaže na velik interes tujih sil,« je prepričana mednarodna pravnica in nekdanja ministrica za pravosodje. FOTO: Jože Suhadolnik

    Da je občutki o tem, da je nekaj narobe, niso varali, je še bolj prepričana po tem, ko je nehala delovati spletna stran sklada www.stockardcapital.com, ki je delovala še zgodaj zjutraj. V spletnem iskalniku sicer dobimo z umetno inteligenco zgeneriran zapis, ki navaja, da je Stockard Capital podjetje za upravljanje premoženja, ki med drugim pomaga družinam pri nemotenem prenosu premoženja, vključno s storitvami, kot sta koordinacija bančništva in strateško upravljanje, podjetje pa naj bi imelo sedež v Londonu, poroča STA.

    »Da je nekdo postavil celo lažno spletno stran, vso komunikacijsko infrastrukturo in vložil toliko denarja samo zato, da mi je nastavil past in me posnel, da bi vplival na volitve v Sloveniji, kaže na velik interes tujih sil,« je prepričana mednarodna pravnica in nekdanja ministrica za pravosodje. Pri tem še opozarja, da so posnetki zmontirani, saj vmes manjkajo deli pogovorov. Na policijo bo podala ovadbo zaradi nezakonitega snemanja.

    Novice  |  Slovenija
    Veliko prezgodaj

    Umrl je Alojz Ihan

    V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pisatelj. Za Delo je bil kolumnist od leta 2018 do danes.
    10. 3. 2026 | 20:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Iran

    Boštjan Videmšek: Pet stvari, ki jih morate vedeti o konfliktu v Iranu

    ZDA so zlorabile orodje pogajanj in diplomacijo, zato si je težko predstavljati iransko vrnitev za pogajalsko mizo.
    Boštjan Videmšek 10. 3. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Volitve

    Jasno je, kdo je zmagovalec zadnjega soočenja (VIDEOKOMENTAR)

    Luka Mesec je na soočenju izpostavljal gospodarske težave Finske. Kriva naj bi bila desna vlada.
    10. 3. 2026 | 15:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Konec zaroke

    Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

    Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
    Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Opazovanje Zemlje

    Kako iz Ljubljane pomagajo razumeti amazonski pragozd

    Satelit Biomass prinaša nove podatke o vlogi gozdov v kroženju ogljika. Pri obdelavi podatkov sodelujejo tudi slovenski strokovnjaki.
    Saša Senica 11. 3. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Zapornik od šerifa zahteva debel milijon

    Šerif, ki preiskuje razvpito ugrabitev Američanke Nancy Guthrie, se zdaj sooča s hudo obtožbo zapornika iz časov pandemije covida.
    11. 3. 2026 | 13:30
    Preberite več
