Prevaranti uspešni, tudi če imate prazen bančni račun

V zadnjih dneh so se pri nas pojavile nove oblike telefonskih prevar, kjer pa niso več oškodovani zgolj bančni računi klicanih žrtev, ampak tudi njihovih družinskih članov. Glede na spretnost, s katero goljufi celo iz praznih računov pridobijo denarna sredstva, velja še večja previdnost kot doslej.

Ta teden so na policijske postaje celjske uprave prijavili posodobljene telefonske prevare, kjer so žrtve izgubile več kot 65.000 evrov. Navedeni prijemi in dejanja spletnih goljufov pričajo, da so zelo dobro seznanjeni z bančnim sistemom in pridobivanjem denarja s prvotno praznih bančnih računov svojih žrtev.