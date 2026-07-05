Prevaranti zlorabljajo portal gov.si

Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja z zlorabo identitete vladnega portala gov.si. Prevaranti pošljejo lažno elektronsko poštno »o varnostni posodobitvi« oziroma »zaprtju elektronske pošte,«, zato so uporabnike pozvali k previdnosti.

Prevaranti pošiljajo elektronska sporočila, ki na prvi pogled delujejo verodostojno, saj vsebujejo sklice na portal gov.si. Neznanci se predstavljajo kot tehnična ali varnostna podpora in v sporočilih uporabnike pozivajo, naj kliknejo na povezavo in opravijo domnevno varnostno posodobitev e-poštnega računa, sicer naj bi bil njihov račun deaktiviran, so zapisali na vladnem uradu za informacijsko varnost.

Povezava v sporočilu uporabnike preusmeri na zunanjo spletno stran, ki ni povezana z državno upravo ali vladnim portalom.

Na uradu poudarjajo, da državni organi od uporabnikov po elektronski pošti nikoli ne zahtevajo vnosa gesel ali drugih poverilnic prek zunanjih povezav. Portal gov.si prav tako ne pošilja sporočil z zahtevami za »varnostne posodobitve« e-poštnih računov prek neuradnih spletnih strani.

Poudarjajo, da je treba pred klikom na povezavo vedno preveriti njen dejanski naslov, sumljiva sporočila pa brez odpiranja povezav ali priponk izbrisati oziroma prijaviti pristojnim službam.

»Uporabnike pozivamo k previdnosti pri ravnanju z elektronsko pošto. Če ste na povezavo že kliknili in vnesli svoje podatke, priporočamo takojšnjo zamenjavo gesla ter obvestitev pristojnega skrbnika informacijskega sistema oziroma ponudnika e-poštnih storitev,« so še zapisali v vladnem uradu za informacijsko varnost.