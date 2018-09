Preveč interesov za kakšno presenečenje pri današnjem imenovanju vlade

Več imen že znanih

Eden od ključnih ljudi v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca bo njegov ekonomski svetovalec Vojmir Urlep, sicer nekdanji predsednik Leka. Eno od sekretarskih mest v kabinetu naj bi zasedala dosedanja ministrica za delo Anja Kopač Mrak (SD), ki je neuspešno kandidirala za poslanko.



Na ministrstvu za pravosodje bo mesto državne sekretarke zasedla zasedla pravnica Dominika Švarc Pipan (SD). Državni sekretar na ministrstvu za kulturo bo verjetno nekdanji poslanec SD Jan Škoberne, ki v državni zbor ni bil ponovno izvoljen. Jernej Štromajer in Martina Vuk, prav tako neizvoljena poslanca iz vrst SD, pa bosta v pomoč šolskemu ministru Jerneju Pikalu.



Državna sekretarja naj bi postala tudi nekdanja poslanca Desusa Peter Vilfan in Uroš Prik. Znano je tudi, da se na obrambno ministrstvo seli obramboslovec Klemen Grošelj.

Javni sektor in sprejetje proračuna

Več drugih ugank

Ljubljana – Po vročem poletju številnih političnih manevrov bo Slovenija dobila novo vlado. Pričakovati je, da bo večina navzočih poslancev na današnji izredni seji državnega zbora potrdila ministrsko ekipo mandatarja. Čeprav pri tem verjetno ne bo zapletov, Šarčevo šestnajsterico takoj po zaprisegi čakajo številne preizkušnje.Približno štiri mesece po tem, ko so državljani odšli na volišča, bodo poslanci državnega zbora na izredni seji glasovali o novi vladi. To bodo storili po tem, ko je pred mesecem dni predsedniku LMŠ in drugouvrščenemu na parlamentarnih volitvah Marjanu Šarcu uspelo zbrati večino glasov za mandatarstvo, nato pa državnemu zboru predložiti imena ministrskih kandidatov, ki so jih po zaslišanjih potrdili poslanci odborov. Poročila s teh bodo na današnji seji sledila Šarčevemu nagovoru, po tem bodo o kandidatih povedale svoje poslanske skupine, nato bo še prva seja nove vlade, ko bodo imenovali novega generalnega sekretarja in nekatere državne sekretarje.Zapletov pri potrjevanju ministrske ekipe ni pričakovati, saj je v igri preveč političnih interesov, komentirajo viri iz strank koalicije. Iz Levice so sporočili, da se z imenovanjem treh ministrskih kandidatov ne strinjajo – katerih, bo jasno danes, znano pa je, da jim je trn v peti dosedanji minister za gospodarstvo in vnovični kandidat za to mesto, ne strinjajo pa se niti z imenovanjem ministra za zdravstvoZaradi številnih nasprotujočih si stališč ministrske ekipe ne morejo podpreti, bodo pa držali besedo in se bodo današnjega glasovanja vzdržali, napovedujejo v stranki. V NSi so po pričakovanjih napovedali, da bodo njihovi poslanci glasovali proti ministrskim kandidatom, saj je koalicijska pogodba na področju gospodarstva v nasprotju z njihovimi stališči. Enako odločitev je pričakovati tudi od ostalih dveh opozicijskih strank, relativne zmagovalke volitev SDS in SNS.Jasno je, da bo morala ekipa Marjana Šarca v prihodnjih mesecih na številnih področjih zavihati rokave. V LMŠ so napovedali, da bo vlada nemudoma sedla za pogajalsko mizo s sindikati javnega sektorja, katerih stavkovne zahteve so po odstopu premieraobstale na mestu. Ena izmed ključnih preizkušenj za trdnost Šarčeve vlade bo tudi sprejemanje proračuna za prihodnje leto, ki bo predvidoma novembra.To bo pomembno zaradi sprostitve varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, počasnejšega črpanja evropskih sredstev in letošnjega dviga socialne pomoči. Po dogovoru o proračunu bo tudi jasno, v kolikšni meri bo obljube iz koalicijske pogodbe nova vlada dejansko lahko uresničila.Uspeh trinajste slovenske vlade bo odvisen predvsem od skrajšanja čakalnih vrst in premagovanja drugih izzivov v zdravstvu. »V specialističnih ambulantah se bodo v letu dni skrajšale na nič oziroma na 14 ali na mesec dni,« je na zaslišanju prejšnji teden drzno napovedal kandidat za novega zdravstvenega ministra Samo Fakin. Ali mu bo uspelo, bo odvisno tudi od tega, koliko dodatnega denarja bodo namenili temu ključnemu resorju.Vlada nekdanjega župana Kamnika Marjana Šarca bo začela delati v ugodnih makroekonomskih razmerah, zato gospodarstvenike, sindikate in številne druge skrbi, kako se bo odrezala v gospodarsko manj ugodnem času.Poleg uspešnosti projektov bo za njeno usodo odločilno še, kako bo Šarcu uspelo uravnotežiti kadrovske in druge interese koalicijskih partnerjev prve slovenske manjšinske vlade. Tudi od tega bo odvisna prihodnost vnovič največje opozicijske stranke SDS, ki ji pod taktirko predsednika Janeza Janše kljub temu, da jim je zaupalo največ volivcev, ni uspelo sestaviti vlade.