Preventiva: še posebno so zadovoljni z odzivnostjo moških

Pomen preventive in zgodnjega odkrivanja raka se vse bolj utrjuje v zavesti ljudi. Lani se je na poziv k sodelovanju v programu Svit odzvalo kar 66 odstotkov vabljenih, kar je največ doslej, ob tem pa je Slovenija mednarodno zaželeno odzivnost 65 odstotkov presegla že pred časom, z zadovoljstvom ugotavljajo na NIJZ ob mednarodnem mesecu boja proti raku debelega črevesa in danke, ki je marca.

Rak debelega črevesa in danke je bil leta 2022 po ocenah tretja najpogostejša maligna bolezen na svetu, z nekaj več kot 1,9 milijona novih primerov, kar je 9,6 odstotka vseh, in z 904.000 primeri smrti oziroma 9,3 odstotka vseh drugi najpogostejši vzrok umrljivosti zaradi raka. Incidenčna in umrljivostna stopnja pri tem raku v nekaterih delih Evrope, Severne Amerike in v Avstraliji v zadnjem obdobju upadata, kar strokovnjaki pripisujejo uspehu presejalnih programov ter napredku v diagnostiki in zdravljenju obolelih.