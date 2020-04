Preventivni ukrepi v domovih niso zajezili novih okužb

Očitki o neenakopravnem dostopu starostnikov do ustreznega zdravljenja

Domovi za starejše ne morejo nositi celotnega bremena soočanja z epidemijo novega koronavirusa pri starejših, ampak morajo biti starostniki deležni enake zdravstvene oskrbe kot drugi državljani, je ob današnjem obisku predsednika republike Boruta Pahorja pred mariborskim Domom starejših občanov Tezno, kjer je stanovalce z megafonom nagovoril s parkirišča, opozorila direktorica Jasna Cajnko .



Cajnkova je na predsednika republike, vlado in varuha človekovih pravic naslovila pismo, v katerem je izpostavila neenakopraven dostop starostnikov do ustreznega zdravljenja v primeru okužbe z novim koronavirusom. Opozorila je, da se skrb za bolne in potencialno bolne osebe v domovih za starejše v celoti prenaša na zaposlene in vodstva domov, ki pa so socialnovarstveni zavodi, in ne zdravstvene ustanove.



»Oskrba stanovalcev domov za starejše postaja politično vprašanje. V nasprotju z vsemi drugimi državljani, ki so v primeru okužbe deležni zdravljenja na sekundarni, celo terciarni zdravstveni ravni, morebitni okuženi ali zboleli stanovalci s covidom -19 ostajajo v domovih, ki so socialnovarstveni zavodi in ki nimajo ne ustrezno usposobljenega kadra ne opreme in pripomočkov, da bi lahko stanovalcem zagotavljali ustrezno zdravljenje,« je pojasnila ob današnjem obisku Pahorja.

Podpredsednik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Zoran Hobla je glede domov opozoril: »Manjka nam tako usposobljenih kadrov kot prostorskih resursov in zaščitne opreme. Upoštevamo vsa navodila in izvedli smo vse preventivne ukrepe, a v primeru obolelosti in okužbe s koronavirusom to v domovih ne bo dovolj,« je povedal.



Ogorčen je nad izjavami, da so domovi za starejše žarišča okužb. »Nekdo je namreč te okužbe prinesel v domove. Dejstvo pa je, da se ta virus v domovih širi hitreje, saj smo tu stanovalci in zaposleni tesno povezani,« je navedel. Prepričan je, da bi domovi za starejše morali biti deležni večje podpore zdravstva. »Delamo vse, kar je v naših močeh, morate pa razumeti, da so naši zaposleni izčrpani in pod nenehnim pritiskom, ali se bodo tudi sami okužili in okužbo prenesli v svoje domove,« je dodal.

Po današnjih besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja se je na nedavno pobudo o začasni selitvi starostnikov iz ogroženih domov k sorodnikom odzvalo le malo ljudi. Svojce je iz domov vzelo manj kot deset družin. Gre za zahtevno odločitev, je dodal, predvsem zaradi pogoja, da se v času epidemije oskrbovanec ne more vrniti v dom.

Okužbe v slovenskih domovih upokojencev se kljub preventivnim ukrepom in vladnim novinarskim konferencam, na katerih poslušamo, da so ravno ti domovi z najranljivejšo skupino ljudi odločilna točka, na kateri bomo bitko s covidom-19 bodisi dobili bodisi izgubili, še vedno širijo. Največ evidentiranih okužb je še vedno v Šmarju pri Jelšah, Metliki in Ljutomeru.V šmarskem domu je število okuženih, tako stanovalcev kot zaposlenih, včeraj zraslo na 131, kar je 12 več kot v nedeljo. Stanje večine okuženih je kljub številnim pridruženim obolenjem stabilno, trije stanovalci pa so se že vrnili iz celjske bolnišnice.Kot je danes sporočila direktorica šmarskega doma, bodo 31 stanovalcem, ki ne kažejo več znakov okužbe, v treh dneh ponovno odvzeli brise. Prav tako se v delovni proces vrača prva okužena oseba med zaposlenimi.Za zdravstveno stanje stanovalcev doma skrbi zdravniška ekipa Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah in osebno ali prek telefona specialisti iz celjske bolnišnice. V delovni proces so se v pomoč zaposlenim pridružili tudi zdravstveni delavci regionalnih zdravstvenih zavodov, prostovoljci, študenti in šmarska civilna zaščita.Svojce stanovalcev po zagotovilih Drimlove redno obveščajo o stanju njihovih bližnjih. Prav tako se dnevno vzpostavljajo komunikacijske poti, da se stanovalci lahko pogovarjajo prek video in klicnih pogovorov.V šmarski občini je bilo sicer včeraj z novim koronavirusom skupno okuženih 143 oseb, kar je šest več kot dan prej.V domu starejših občanov v Naklem je že kazalo, da so uspešno preprečili širitev okužb z novim koronavirusom. Vendar so 12 dni po prvi okužbi stanovalca ugotovili okužbo še drugega stanovalca. Ta je bil sicer v izolaciji, zato ocenjujejo, da ni nevarnosti, da bi se lahko okužili tudi drugi oskrbovanci.Kot je danes prek spletnih strani Doma starejših občanov Preddvor pojasnilo vodstvo doma, so v enoti v Naklem potrdili drugo okužbo s covidom-19. Prvo okužbo pri stanovalcu so v nakelskem domu odkrili že 26. marca. Tedaj so odkrili tudi okužbo pri eni zaposleni in pri enem zunanjem sodelavcu.Okuženega stanovalca so tedaj takoj premestili v izolacijo, kjer ni prihajal v stik z drugimi. Prav tako so preventivno prestavili v izolacijo še dva stanovalca, ki sta bila v stiku z okuženimi. Testiranja pri teh in pri drugih niso pokazala okužbe, v ponedeljek pa so se pri enem od njiju razvili znaki okužbe s covidom-19.Kot je pojasnil nakelski župan, so stanovalca odpeljali na Kliniko Golnik, kjer je od četrtka tudi prvi okuženi oskrbovanec njihovega doma, testiranje pa je pokazalo, da je pozitiven na okužbo z novim koronavirusom. »Tako se nam žal po 12 dneh zadeva ponavlja,« je dodal Meglič in pojasnil, da so nameravali izolacijo že zaključiti, zdaj pa se začenja tako rekoč od začetka, tako da bodo potencialni nosilci virusa ostali v izolaciji.Včeraj so v domu starejših občanov Ljutomer DSO zaradi suma okužbe z novim koronavirusom testirali 15 ljudi, pozitivnih je bilo pet. Skupno število okuženih v DSO je 49, od tega 44 stanovalcev in pet zaposlenih. Z občine pa so zjutraj poslali sporočilo, da računajo na pomoč, ki jim jo je v ponedeljek obljubil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiTrije, pri katerih je bil test pozitiven, so bili testirani že drugič in so bili ob prvem brisu negativni, dva pozitivna pa izhajata iz prvih krogov stikov. Pozitiven je tudi en zaposleni.Občina je ministra Ciglerja Kralja seznanila s težavami, minister pa jim je, kot so spomnili v sporočilu, zaradi izjemne obremenjenosti in bojazni pred izgorelostjo obljubil pomoč pri zagotovitvi zdravstvenega kadra za potrebe DSO iz Pomurja ali od drugod. Prav tako pri preskrbi z zaščitno opremo, maskami in oblekami za zaposlene v ljutomerskem zdravstvenem domu, saj brez nje ne morejo varno skrbeti za občane.Minister je napovedal tudi strokovno podporo ter podporo s hrano tistim zaposlenim v DSO in zdravstvenem domu, ki se po delu ne vračajo domov, ampak začasno bivajo drugje, da ne bi okužili družinskih članov.Na občini so še zapisali, da so na sestanku opozorili na tveganje zaradi možnosti širitve okužbe, ker hrano iz DSO vozijo v Bioterme Mala Nedelja, kjer je 16 varovancev doma, vendar so stroka in minister pojasnili, da je tako v redu.