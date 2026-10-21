Z začetkom ogrevalne sezone marsikdo išče cenovno ugodne načine za dodatno ogrevanje doma. Na spletnih tržnicah je ponudba poceni mini grelnikov in naprav, ki obljubljajo manjšo porabo elektrike, pestra. Toda rezultati varnostnih preverjanj razkrivajo tudi resna tveganja.

Britanska potrošniška organizacija Which? je preizkusila deset mini grelnikov, kupljenih prek spletnih tržnic. Vseh deset je padlo na varnostnih testih, štirje pa so predstavljali celo nevarnost požara. Podobno problematični so bili tako imenovani varčevalni vtiči, ki niso zmanjšali porabe elektrike, kot so obljubljali prodajalci, poleg tega pa niso izpolnjevali osnovnih zahtev za električno varnost.

Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da nizka cena še ne pomeni varnega nakupa. Kako razširjena je prodaja nevarnih izdelkov na spletnih tržnicah, kaj so pokazala dodatna preverjanja in zakaj se nevarni izdelki vedno znova pojavljajo v ponudbi, preberite na Deloindom.si.