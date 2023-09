Preverite izbor najbolj vročih nepremičnin v Sloveniji

Cene nepremičnin rastejo, dogajanje na trgu pa ostaja živahno. Ker je trenutna ponudba še vedno manjša, kot je povpraševanje, se za dober nakup splača pohiteti.

Predstavljamo vam jagodni izbor v ponudbi nepremičnin, ki so vredne vaše pozornosti. Pohitite in zagrabite izjemno priložnost.

Nakup nepremičnine v času inflacije velja za odlično priložnost za naložbo, zlasti zaradi še vedno slabih obresti za depozite na banki.

Izbor najboljših: nakup za lepšo in brezskrbno prihodnost

Vas zanima življenje v mestu? Hrepenite po ležernosti življenja ob morju ali iščete prvovrstno antistresno bivalno okolje v objemu narave? Našli smo vrhunske nepremičnine za vse okuse.

Rezidenca Carpe Diem, Ljubljana

FOTO: Stoja Trade

Izteka se priložnost za nakup popolnoma opremljenih nadstandardnih stanovanj, ki so le streljaj od strogega središča Ljubljane. Na voljo je namreč samo še pet stanovanj.

Življenje v Rezidenci Carpe Diem bo res nekaj posebnega, saj bodo njeni prebivalci lahko uživali ob številnih nadstandardnih storitvah: hišni upravitelj (concierge), družabne in zdravstvene storitve. Četudi so stanovalcem na voljo različne storitve, ne govorimo o oskrbovanih stanovanjih, ampak o stanovanjih zgrajenih po meri modernega človeka, ki ceni visoko kakovost bivanja. Različne dodatne storitve, ki jih bo ponujala rezidenca, bodo njenim stanovalcem prihranile dragoceni čas pri urejanju različnih stvari, od rezervacij v restavracijah, nakupih vstopnic za kulturne in športne dogodke, do celoletnih zdravstvenih storitev.

Zdravstvene storitve, ki bodo na voljo stanovalcem, so unikum na slovenskem trgu, saj v stavbi deluje tudi zdravstveni center priznanega kirurga dr. Marka Bitenca, investitorja v projekt Carpe Diem. Stanovalci se bodo lahko odločili za različne storitve njegovega zdravstvenega centra, od specialistične in diagnostične obravnave brez čakalnih dob do obiskov zdravnika in diplomirane medicinske sestre v stanovanju.

Nova stanovanja rezidence so že v celoti opremljena in omogočajo hitro ter enostavno vselitev. Zasnovana so v slogu pariških hotelov in po meri modernega človeka, za njihov elegantni videz s kančkom glamurja je poskrbela ekipa vrhunskih arhitektov iz biroja Decor&Design. Stanovanjem pripada po eno parkirno mesto v 3. kleti. Vse etaže bodo dostopne s samostojnim stopniščem in osebnim dvigalom. Vselitev bo možna še letos.

Preverite ponudbo stanovanj, ki so še na voljo:

ST1: https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/412269-prodaja-stanovanje-2-sobno-ljubljana-mesto-bezigrad

ST5: https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/412271-prodaja-stanovanje-2-sobno-ljubljana-mesto-bezigrad

ST9: https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/412272-prodaja-stanovanje-2-sobno-ljubljana-mesto-bezigrad

ST11: https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/421215-prodaja-stanovanje-2-sobno-ljubljana-mesto-bezigrad

ST13: https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/420822-prodaja-stanovanje-2-sobno-ljubljana-mesto-bezigrad

ST14: https://www.stoja-trade.si/nepremicnina/404595-prodaja-stanovanje-2-sobno-ljubljana-mesto-bezigrad

Kupec plača 2 % davka na promet nepremičnin.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Biseri Soče, Bovec

FOTO: Stoja Trade

To je pravi raj za vse ljubitelje neokrnjene narave in za vse tiste, ki iščete nepremičnino, ki vam bo omogočila popolni odklop od vsakdanjega hitrega tempa.

Vse enote bodo imele veliko teraso z možnostjo postavitve masažne kadi in z enim najlepših razgledov v dolini Soče. Tloris je bil skrbno zasnovan, pri gradnji pa uporabljajo izključno materiale najvišje kakovosti. To je tudi zagotovilo za vrhunsko udobje in brezskrbnost.

Naselje je zasnovano tako, da boste lahko okusili pristnost življenja v neokrnjeni naravi. Nedvomno pa boste tukaj lahko dobro izživeli tudi svojega športnega duha; v bližini je ogromno možnosti za pohodništvo, kolesarjenje in vodne športe na prečudoviti reki Soči – od kajaka, raftinga do soteskanja. Okolica naselja ponuja tudi možnosti za ribolov, plezanje, jadralno padalstvo in še vrsto drugih bolj adrenalinskih dejavnosti.

Na voljo je samo še šest apartmajev od 49,9 m2 do 74,8 m2 velikosti. To je zadnji klic k edinstvenemu nakupu. Dela se bodo zaključila v kratkem, tako da boste že letos lahko uživali v popolnem jesenskem oddihu, ki ga ponuja okolica prečudovite reke Soče.

V stavbi deluje tudi že poslovni del, kjer so vrata že odprle številne trgovine, kar bo kupcem zagotovilo za udobno bivanje.

Preverite razpoložljive enote:

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Iščete košček raja na hrvaški obali? Izberite Garden Palace Resort Umag

FOTO: Stoja Trade

Izkoristite zadnjo priložnost za nakup svojega koščka raja na hrvaški obali. Rezervirajte si apartma v Garden Palace Resortu v Umagu.

V čudovitem naselju Garden Palace Resort v Umagu je na voljo še nekaj več kot 20 apartmajev, in to po posebni akcijski ceni z do 10 % popusta.

Garden Palace Resort lahko postane vaš novi dom na morju. Izjemno apartmajsko naselje, ki obsega štiri stavbe, je v priljubljenem letovišču Umag, in to le nekaj metrov od obale.

Apartmaji imajo tudi čudovite terase s pogledom na morje, manjše lože ali pa francoske balkone. Glavna prednost izjemnega naselja je nedvomno tudi njegova lokacija z neposrednim dostopom do morja in plaže.

Preverite ponudbo znižanih apartmajev:

FOTO: Stoja Trade

Izjemna nepremičnina ob vznožju zelenega Golovca že dobiva svojo podobo. Sodobno zasnovano naselje bo ponujalo vse potrebno za udobno življenje v mestu. Odlikujeta ga izjemna arhitekturna zasnova s čudovitimi in prostornimi stanovanji, balkoni in terasami, in odlična lokacija, ki omogoča hiter pobeg v naravo in je hkrati v bližini vse pomembne infrastrukture.

Soseska bo omogočala tudi varno parkiranje v podzemnih garažah. Večjim stanovanjem (nad 70 kvadratnih metrov) bosta pripadali dve parkirni mesti, manjšim pa eno.

Od skupno 95 je na voljo še nekaj prostih različnih velikosti:

* V navedenih cenah so vključeni pripadajoča shramba, DDV in pripadajoče število parkirnih mest v garaži objekta.

Gradnja poteka po načrtu, tako da bodo stanovanja na voljo za vselitev do konca leta 2024.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

FOTO: Stoja Trade

Odprte so rezervacije za še en stanovanjski dragulj v osrčju zahodne Primorske, natančneje v Novi Gorici. Lokacija na Prvomajski ulici omogoča čudovite poglede na okoliško naravo in hiter dostop do avtoceste, kar je lahko ključno pri iskanju novega doma.

Majske poljane obsegajo različne velikosti stanovanj z vključeno zunanjo površino, shrambo in parkiriščem. Objekti so moderni in sodobno zasnovani s funkcionalno razporejenimi stanovanji, do katerih lahko stanovalci dostopajo z dvigali. Poskrbljeno bo za najvišjo raven bivanja.

Na voljo bo 72 stanovanjskih enot, od tega 9 garsonjer, 21 dvosobnih enot, 26 dvoinpolsobnih, 4 trisobne, 4 triinpolsobne, 6 štirisobnih, 2 štiriinpolsobni ter 10 poslovnih prostorov. Investitor je v fazi sklenitve splošnih pogojev prodaje, pričetek uradne prodaje pa je predviden še v letošnjem letu.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Pod hribom, Ljubljana

FOTO: Stoja Trade

Ob vznožju Rožnika nastaja nova izjemna soseska Pod hribom, ki bo vključevala sedem večstanovanjskih objektov, s 111 stanovanji različnih velikosti, od približno 58 do 133 m2, ki bodo vključevala tudi zunanje površine.

Po mnenju investitorjev gre za enega najboljših in najbolj zaželenih projektov v Ljubljani. Le korak iz mesta in infrastrukture stanovalce čaka pobeg v zelene oaze, na sprehajalne poti skozi Mostec, ki je idealen za brezskrbne dni mladih družin, njihovih otrok in hišnih ljubljenčkov. Informativne rezervacije že potekajo.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Rezidence in vile Murva, Šmarje nad Koprom

FOTO: Stoja Trade

To je priložnost, da okusite pristno ležernost življenja na podeželju slovenske obale. Lokacija je obkrožena s čudovito naravo, avtohtonimi oljčniki in slikovitimi vinogradi.

Sosesko sestavlja 44 stanovanj v štirih vilablokih in 16 vil z bazeni, ki bodo izdelane do poljubne gradbene faze. Rdeča nit načrtovanja se kaže v iskanju kakovosti in lahkotnosti bivanja, kar se odraža v umestitvi projekta v prostor, predvsem pa v oblikovanju tlorisov prostorov. Dovršeno so oblikovane in zasnovane tudi zunanje površine, ki so namenjene druženju ljudi.

Vrstne hiše so namenjene predvsem zahtevnejšim kupcem: premišljenost, dovršenost in prestiž so bili vodilo celotnega načrtovanja. Bivalni del bo urejen v dveh nadstropjih. V kletnem delu je predviden večnamenski prostor, ki ga bo vsak lastnik uporabil v skladu z lastnimi potrebami.

Gradnja naselja se je že začela. Na voljo so:

* V navedenih cenah so vključeni pripadajoča shramba, DDV in pripadajoče število parkirnih mest v garaži objekta.

Vseljivo konec junija 2025. Preverite razpoložljive enote.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

PC Brdo, Ljubljana

PC Brdo Foto Stoja Trade

Če iščete nove poslovne prostore ali odlično priložnost za naložbo, potem ne smete spregledati ponudbe poslovnih prostorov na ljubljanskem Brdu. Poslovni objekt PC Brdo se lahko pohvali z izjemno lokacijo in s sodobno zasnovanimi prostori za uresničevanje poslovnih ciljev.

Ponudba poslovnih nepremičnin v Ljubljani je še vedno premajhna in nikakor ne sledi velikemu povpraševanju, zlasti po sodobnih in funkcionalnih prostorih. Zato je vsaka novost, ki dosega najvišje standarde na tem področju, priložnost, ki je ne smete izpustiti iz rok.

PC Brdo bosta sestavljali dve moderni stavbi, zasnovani po najnovejših modernih smernicah pri načrtovanju poslovnih objektov, in bosta imeli dve kleti, pritličje in štiri nadstropja (2K + P + 3 + T). Predvsem 4. nadstropje bo zaradi velikih teras z razgledi na okoliško naravo nekaj posebnega. Arhitekti so 1900 kvadratnih metrov veliko nadstropje razdelili na približno 1250 m2 pisarn in kar 588 m2 teras.

Umeščeni bosta v neposredni bližini Tehnološkega parka, kar zagotavlja odlične povezave tako z mestno obvoznico kot s središčem Ljubljane.

PC Brdo bo pripravljen za vselitev predvidoma jeseni 2025. Investitor je v fazi priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Možna bo tudi prodaja zemljišča s projektom.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Luksuzna stanovanja vas čakajo v Palais Schellenburg. Foto Miran Kambič

Palais in Villa Schellenburg sta unikatni arhitekturni dragulj v središču Ljubljane, saj bosta izrisala popolnoma nove standarde bivanja v Ljubljani. Z novim kompleksom se bo ugled nepremičninskega trga v prestolnici močno povečal, hkrati pa bo omogočil nove priložnosti za številne vlagatelje.

Kompleks Schellenburg sestavljata dve stavbi – Palais in Villa. Raznolika nadstandardna stanovanja ponujajo izjemne bivanjske razmere – udobje na veliki kvadraturi, pametno zasnovani tlorisi in kakovostni materiali omogočajo nepričakovano udobnost življenja.

Stavbi sta umeščeni med osrčje slikovitega starega mestnega jedra in zelene obronke parka Tivoli.

Edinstveni kompleks s 125 premium stanovanji je povezan s tremi vrtovi, navdih zanje je prav v bližnjem parku Tivoli.

Villa je v celoti prodana in predana novim stanovalcem. V Palais pa je na voljo še nekaj enot v velikosti 83m2 – 272m2 (neto bivalnih površin).

3-sobna stanovanja od 118, 98 m 2 , s shrambo in parkirnim mestom. Cena: od 786.300 EUR + DDV

, s shrambo in parkirnim mestom. Cena: od 786.300 EUR + DDV 2-sobno stanovanje 83,74 m2, s shrambo in parkirnim mestom. Cena: 639.146,63 EUR + DDV

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Nica*, Nova Gorica

FOTO: Stoja Trade

Ta poslovno-stanovanjski projekt se bo gradil v središču Nove Gorice in bo vključeval 75 enot, ki bodo zajemale različno velika stanovanja, od 31 do 71 m2, in poslovne prostore. Stanovanja bodo ponujala funkcionalne razporeditve, tlorise in zunanje površine. Konec gradnje je predviden za leto 2025, okvirna cena pa bo 3000 evrov na kvadratni meter.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

FOTO: Stoja Trade

V Ajdovščini bodo gradili sodobno zasnovano stanovanjsko sosesko Rezidenca Papillon. V dveh objektih bo skupno 66 stanovanj, ki bodo naravno osvetljena in osončena. Vsa stanovanja bodo imela urejene zunanje bivalne površine v obliki lož, pripadajoče shrambe in parkirna mesta. Velikost stanovanj je od 47,38 do 113,84 m2 (z vključenimi ložami in/ali terasami), s povprečno ceno 2525 evrov na kvadratni meter (z vključenim DDV). Vseljiva bodo predvidoma marca 2025.

*Potencialne stranke trenutno obveščamo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene.

Zoran Đukić Foto Marko Delbello Ocepek

Želite več informacij o projektih? Stopite v stik s strokovnjaki podjetja Stoja Trade. https://www.stoja-trade.si/projekti Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141; zoran@stoja-trade.si

Naročnik oglasne vsebine je Stoja trade